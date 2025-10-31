中鋼攜手中國礦冶工程學會 舉辦「碳捕捉再利用與封存技術研討會」

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）31日攜手中國礦冶工程學會舉辦「碳捕捉再利用與封存技術研討會」，邀集成功大學、台灣科技大學、工業技術研究院、埃克森美孚、中油公司、東聯化學公司等國內外產、官、學、研領域專家，就碳捕捉再利用與封存(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage)技術發展與產業實踐進行交流，中鋼也在研討會中分享降低煙氣捕碳能耗技術的研發成果，期許未來持續透過跨界合作的建立，為台灣產業轉型與永續發展奠定堅實基礎。

中鋼長期以來致力推動減碳工作，統計2018年至2025年9月共執行1,370件減碳措施，累積減碳量153.39萬公噸/年，較2018年減幅達6.94%，取得顯著的減碳成果。面對2050年碳中和嚴峻挑戰，中鋼正投入資源積極發展「高爐添加低排碳鐵源」、「高爐噴吹富氫氣體」、「鋼化聯產」及「增用廢鋼」等前瞻技術，研發方向與同屬一貫化作業鋼廠的全球其他先進鋼廠相符，而在實踐各項減碳方案後仍無法減少的二氧化碳，必須採用碳捕捉封存(CCS)方式，將碳注入至地下地層孔隙固定儲存，因此CCS被視為碳中和的最後一哩路。

碳捕捉是將二氧化碳從煙氣中分離出來的技術，捕碳過程同時會消耗能源，為發展低能耗捕碳技術，中鋼去年超前部署建置一座煙氣捕碳先導工場，針對高爐工場熱風爐中的煙氣，試驗以化學吸收法捕捉二氧化碳的能耗數值。去年先導工場試車時，中鋼捕捉每噸二氧化碳的能耗約3.4GJ(十億焦耳)，經研發團隊不斷努力優化製程參數、應用節能設備及開發高效吸收劑，目前每噸二氧化碳捕捉能耗已降至3.2GJ，降幅近6%，並朝熱能耗用降至3.1GJ以下之國際水準邁進。

今日研討會由中鋼技術部門劉宏義副總經理開場，上午安排工研院及埃克森美孚探討台灣產業導入CCUS的契機與挑戰、二氧化碳資源化應用潛力等主題；另，下午除了由中鋼研發團隊簡報碳捕捉技術發展進展外，也安排中油、東聯化學、台灣科技大學分別介紹煉化業CCU技術、化工產業減碳創新案例、微型化化學吸收碳捕捉技術開發等成果。此外，中鋼近期與東聯化學合作，利用從中鋼煙道氣捕捉及純化後的二氧化碳為原料，試製而成的環保濃縮洗衣精不僅在今日研討會中展示碳循環經濟的可行性，也為中鋼CCU應用邁出成功的第一步。

