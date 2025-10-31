快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

一年整合成功！新北危樓580專案「土城清水案」招商開紅盤

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。漢吉建設股份有限公司提供
更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。漢吉建設股份有限公司提供

新北市政府推動的「危險建築物580專案計畫」傳出好消息！新北住都中心表示，首宗招商成功的「土城清水案」已於30日完成綜合評選，由漢皇集團旗下的漢吉建設取得最優申請人資格，預計12月完成簽約，2029年動工、2033年可望取得使用執照。

新北住都中心指出，2023年7月1日與市府共同推出「危險建築物580專案計畫」，協助海砂屋、耐震不足及2024年4月3日震損紅黃單社區加速重建，位於土城區明德路一段與金城路二段間的清水社區，面積約1,157坪，於2024年4月被評定為0403地震紅單危險建築物，住戶隔月隨即自行整合申請580專案。

住都中心還說，歷經兩次意願調查，同意比率突破八成，展現高度團結與重建決心，該案於2025年6月公告招商，短短一年即成功吸引開發商參與，成為全台首件招商成功的580專案。

漢吉建設則以「寫給未來家的信」為主題，傳達住戶對回家的期待，並以「RE：致金城」為設計概念，開發理念聚焦「街廓重構、住宅安居、生活串聯、永續再生、地標再造」五大方向，規劃安全舒適的居住空間與商業店舖，並串聯延吉市場、公園綠帶與社區步道，營造便利宜居的生活圈。

住都中心表示，580專案強調「自助、人助」精神，鼓勵住戶凝聚共識、主動出發，「土城清水案」能在一年內整合且成功招商，是住戶團結與政府協力的成果，新建案以「迴家．進行式」為構想，象徵重建不只是房子的更新，更是找回社區記憶與家的溫度。

建築物 建案

延伸閱讀

新北查獲業者偷用廚餘養豬 侯友宜：不長眼就重罰、沒空間

新北YouBike騎乘人次破3億 全市1500站點今天達標

東北季風影響逐日降雨熱區曝 賈新興：觀察周日起熱帶系統發展

新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

相關新聞

一年整合成功！新北危樓580專案「土城清水案」招商開紅盤

新北市政府推動的「危險建築物580專案計畫」傳出好消息！新北住都中心表示，首宗招商成功的「土城清水案」已於30日完成綜合...

亞太首發 熙特爾推手VOLVO PENTA合攻工地行動儲能商機

台灣新創企業熙特爾新能源今日於「2025 台灣國際智慧能源周」發表最新移動式儲能成果。該系統採用 VOLVO PENTA...

泓德資深副總陳明信因個人健康辭任 海外團隊持續推動全球布局

智慧能源領導品牌泓德能源今日宣布，資深副總經理暨泓德日本與澳洲子公司董事長陳明信因個人健康因素卸下職務，即日起生效。陳明...

永慶房屋雙北直營店擴大徵才！業務新人保障首年年收72萬

永慶房產集團展現強勁實力，31日宣布，啟動大展店計畫，設下3年全台達成2500店的新里程碑，永慶房產集團表示，旗下直營品...

資誠永續影響力獎揭曉 晶華酒店奪金展現永續創新力

2025第九屆「資誠永續影響力獎」頒獎典禮30日登場，今年共有16件作品脫穎而出，得獎率約30.8%。

淡海新利多！輕軌二期通過、銜接淡水捷運站

內政部表示，內政部都市計畫委員會已於10月28日決議通過淡海輕軌二期路網案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。