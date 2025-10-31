一年整合成功！新北危樓580專案「土城清水案」招商開紅盤

新北市政府推動的「危險建築物580專案計畫」傳出好消息！新北住都中心表示，首宗招商成功的「土城清水案」已於30日完成綜合評選，由漢皇集團旗下的漢吉建設取得最優申請人資格，預計12月完成簽約，2029年動工、2033年可望取得使用執照。

新北住都中心指出，2023年7月1日與市府共同推出「危險建築物580專案計畫」，協助海砂屋、耐震不足及2024年4月3日震損紅黃單社區加速重建，位於土城區明德路一段與金城路二段間的清水社區，面積約1,157坪，於2024年4月被評定為0403地震紅單危險建築物，住戶隔月隨即自行整合申請580專案。

住都中心還說，歷經兩次意願調查，同意比率突破八成，展現高度團結與重建決心，該案於2025年6月公告招商，短短一年即成功吸引開發商參與，成為全台首件招商成功的580專案。

漢吉建設則以「寫給未來家的信」為主題，傳達住戶對回家的期待，並以「RE：致金城」為設計概念，開發理念聚焦「街廓重構、住宅安居、生活串聯、永續再生、地標再造」五大方向，規劃安全舒適的居住空間與商業店舖，並串聯延吉市場、公園綠帶與社區步道，營造便利宜居的生活圈。

住都中心表示，580專案強調「自助、人助」精神，鼓勵住戶凝聚共識、主動出發，「土城清水案」能在一年內整合且成功招商，是住戶團結與政府協力的成果，新建案以「迴家．進行式」為構想，象徵重建不只是房子的更新，更是找回社區記憶與家的溫度。