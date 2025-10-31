亞太首發 熙特爾推手VOLVO PENTA合攻工地行動儲能商機

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾推手VOLVO PENTA合攻工地行動儲能商機，相關產品也首次在台灣智慧能源周亮相。圖／熙特爾提供
熙特爾推手VOLVO PENTA合攻工地行動儲能商機，相關產品也首次在台灣智慧能源周亮相。圖／熙特爾提供

台灣新創企業熙特爾新能源今日於「2025台灣國際智慧能源周」發表最新移動式儲能成果。該系統採用 VOLVO PENTA 電池模組，由熙特爾自主設計整合成完整行動儲存單元（BESS），展現高效能儲能系統研發與應用落地的領先技術。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，隨著全球加速邁向永續轉型與電動化，亞太市場的移動快充能源需求將迎來爆發契機，特別是在工地、礦區與物流樞紐等電網不足場域，行動儲能將成為能源轉型的重要推手。此次與VOLVO PENTA的合作，不僅展示交通與工地全面電動化的能源解決方案，更象徵跨國夥伴攜手實踐全球永續目標的具體行動。

熙特爾也在今年的能源週首次亮相的行動儲能單元模型與動畫，讓觀展者得以預見「工地電動化、施工零碳化」的未來樣貌。此系統由熙特爾新能源結合VOLVO PENTA高效電池模組開發，能滿足高功率、可移動能源應用的多元需求。

熙特爾表示，這次亮相的產品提供270kWh與540kWh 兩種規格，可搭載於輕型卡車或以貨櫃形式運輸。整合 PCS、EMS、BMS 與液冷系統，單車即可獨立運作，具備過壓、短路、過流、過溫等多重防護，通過國際安全認證，並配置車載消防偵測與自動熱管理系統，確保嚴苛環境下穩定運行。 此技術支援多元場域應用，為工業電動化與能源行動化奠定關鍵基礎。

