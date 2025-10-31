建商：房價短期難明顯回跌 明年房市有望平穩發展

快訊

中央社／ 台北31日電
邱志揚表示，央行去年第7波房市管制措施使市場觀望，但看好自住與換屋剛性需求，隨屋齡老化與重劃區新案帶動換屋潮，營建成本也居高不下，房價短期難出現明顯回跌。房市示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影

深耕林口市場的加茂建設董事長邱志揚表示，央行去年第7波房市管制措施使市場觀望，但看好自住與換屋剛性需求，隨屋齡老化與重劃區新案帶動換屋潮，營建成本也居高不下，房價短期難出現明顯回跌；他看好明年房市有望趨於平穩，表現應比今年好。

邱志揚今天出席林口新建案記者會受訪指出，近年林口最明顯的變化，就是文化北路上「新北國際AI+智慧園區」崛起，串聯林口新創園區、東森國際媒體園區、華亞科技園區、龜山工業園區，形成一條8公里AI科技廊道，加上林口交通建設有國道一號增設南北匝道工程、105市道改善工程進行中，帶動整體區域發展。

邱志揚說，加茂在林口採「先建後售」策略，雖成本較高，但購屋者可直接看到建物外觀、公共空間與施工品質，目前每週約20至30組客戶看屋。他說，不賣預售屋，是希望避免交屋後有落差而產生糾紛。

談到房價走勢，邱志揚認為，房價要明顯下修「不太可能」，因土地與營建成本仍在高點，又有通膨因素，加上台灣超過一半房子屋齡都超過50年，具換屋剛性需求，這些都支撐房市價格，短期難出現明顯回跌。

對明年房市展望，邱志揚持樂觀態度以對。他說，央行去年祭出第7波房市信用管制，「對營建業已到極限」，近期政策也出現放鬆跡象。至於今年12月央行是否會再度釋出放寬措施，他認為，應不會再加碼管制，明年房市買氣「至少會趨於平穩」，表現有機會比今年好。

房市 央行 房價

