泓德資深副總陳明信因個人健康辭任 海外團隊持續推動全球布局

智慧能源領導品牌泓德能源今日宣布，資深副總經理暨泓德日本與澳洲子公司董事長陳明信因個人健康因素卸下職務，即日起生效。陳明信自去年8月上任以來，參與推動泓德海外業務拓展與國際策略合作，泓德表示，陳明信卸任後回歸集團領導，由集團總經理周仕昌領軍，日本與澳洲將持續由專業團隊推進現有布局。

泓德能源海外事業架構健全，團隊涵蓋業務開發、專案工程、資產管理、商業策略及數據分析等專業領域，並與三菱電機、ZEN Energy等國際夥伴維持穩固的戰略合作關係。集團全球發展方向與目標維持不變，將持續推進2028年全球光電及儲能開發9.4GW的整體布局，並積極探索電力金融商品、氫能應用等新興海外市場機會，拓展全球能源版圖。 泓德能源集團總經理周仕昌。圖/聯合報報系資料照片