永慶房屋雙北直營店擴大徵才！業務新人保障首年年收72萬

永慶房產集團展現強勁實力，31日宣布，啟動大展店計畫，設下3年全台達成2500店的新里程碑，永慶房產集團表示，旗下直營品牌永慶房屋目前穩居雙北店數最多的房仲品牌，更設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會。

永慶房產集團表示，永慶房屋今日推出重磅推出業界首創的「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，作為安心轉職的起點，更開啟挑戰收入無上限、邁向財富自由的職涯航道。

另，永慶獨有AI科技平台與「月休最高10天」人性化制度，期待為新人打造兼具高收入、工作高效率與高生活品質」的幸福職場，做新人的最強後盾，吸引菁英加入，一同擴大市場版圖，掌握未來成長契機。

近年房市交易量萎縮，不少同業陸續關店或縮減規模。永慶房產集團表示，永慶房屋自9月起不僅止跌回升，更連續兩個月成交量較上月與去年同期成長，展現卓越市場競爭力。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋是低谷中不斷突破的贏家，選擇此時擴張，目標雙北市邁向350店，以「更貼近社區、更快速回應客戶需求」為核心，加速招募人才、提升服務能量。

為吸引好人才，特別推出「永慶薪自由」方案，2025年11月1日以後報到的業務新人，享有前12個月每月6萬元收入保障，希望月收入6萬可以讓新人放心轉職，並且在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的財富自由人生。

吳良治強調，秉持孫慶餘董事長的理念—「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，永慶房屋不僅提供業界最高的業務新人收入保障、彈性工作8小時，今年4月也推出「月休最高10天」制度，在既有每月7天例休日外，只要績效達標、完成工作目標，可額外獲得最高3天「有薪福利假」，特休天數則另計。

這不只是對員工的肯定，更是推動永續與共好的願景，透過具獎勵性的休假制度，鼓勵同仁追求業績的同時，兼顧身心健康與家庭生活。根據永慶房屋內部統計，自4月至9月，平均每月約有六成的經紀人員獲得「有薪福利假」，整體工時也持續下降。

近年永慶房屋自行研發「AI智能教練系統」，就算沒有經驗也不用擔心。永慶房屋的業務新人不僅有專屬師父一對一帶領，還有科技工具幫忙，減少摸索，將時間專注客戶服務，提供有溫度且具專業的服務。

吳良治說明，透過「永慶AI智能教練」有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會，並同步降低工時，達成真正的高效率工作，實現工作與生活平衡。根據永慶內部統計，今年9月就有約3成的經紀人員，業績較去年同期成長3成。

此外，永慶房屋強調團隊合作、績效共享的「團隊服務制度」，只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，讓每一位業務同仁都能安心合作、一起成就客戶的委託。

吳良治分析，永慶房屋的三大團隊合作優勢：一、雙北店數最多，案源充足聯賣優勢強：專精雙北地區，門市多、人員多，加上「團隊服務」，讓每位經紀人員都有穩定而豐沛的成交機會。

二、深耕在地服務，帶看不怕不熟悉：各門市皆有熟悉當地物件與客戶需求的專業房仲人員，在帶看過程中陪同支援及實地解說，即使是跨區服務的新人，也能迅速上手。