資誠永續影響力獎揭曉 晶華酒店奪金展現永續創新力

2025第九屆「資誠永續影響力獎」頒獎典禮30日登場，今年共有16件作品脫穎而出，得獎率約30.8%。

獎項由11位產官學界專家組成評審團，以「創新力」、「影響力」與「故事力」為核心評選指標。典禮同時舉辦閉門交流會，邀請得獎者與坎城創意獎「玻璃獅：文化改變獎」得主、日本HERALBONY創意總監Tomoyuki Kuwayama交流永續實踐經驗，激盪跨界合作火花。

資誠所長徐聖忠指出，永續影響力獎不僅是讓行動被看見的平台，更是促進對話與合作的契機，鼓勵企業、政府及非營利組織從自身優勢出發，透過具有創意與故事性的行動，推動永續發展。資誠永續董事長李宜樺補充，今年得獎作品展現三大趨勢：以創新回應社會痛點、從地方出發實踐共榮、以及深耕單一議題累積長期影響力。

企業組金獎由晶華酒店《永續餐桌計畫》奪得，以「在地食材、全食利用、AI廚餘管理」三大策略打造綠色餐飲典範；池上多力米《有醫靠的鄉鎮》與誠佳科紡《Oyster Odyssey》分獲銀獎，展現永續創新與社會關懷兼具的成果。社會組金獎則由農田水利署七星管理處《五股綠金 灌溉永續》獲得，以智慧灌溉技術解決地方缺水問題。

資誠永續影響力獎由資誠永續發展服務公司與資誠教育基金會主辦，並與坎城國際創意節台灣代表、華山文創園區及聯合新聞網等單位合作，期望藉由獎項推動跨界共創，讓永續理念持續擴散。