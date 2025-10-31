資誠永續影響力獎揭曉 晶華酒店奪金展現永續創新力

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025第九屆資誠永續影響力獎主辦單位資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠（前左6）、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（前左7），及致詞人國家發展委員會副主委彭立沛（前左5）、金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍（前右7）與企業組、社會組得獎單位合影。業者提供
2025第九屆資誠永續影響力獎主辦單位資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠（前左6）、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（前左7），及致詞人國家發展委員會副主委彭立沛（前左5）、金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍（前右7）與企業組、社會組得獎單位合影。業者提供

2025第九屆「資誠永續影響力獎」頒獎典禮30日登場，今年共有16件作品脫穎而出，得獎率約30.8%。

獎項由11位產官學界專家組成評審團，以「創新力」、「影響力」與「故事力」為核心評選指標。典禮同時舉辦閉門交流會，邀請得獎者與坎城創意獎「玻璃獅：文化改變獎」得主、日本HERALBONY創意總監Tomoyuki Kuwayama交流永續實踐經驗，激盪跨界合作火花。

資誠所長徐聖忠指出，永續影響力獎不僅是讓行動被看見的平台，更是促進對話與合作的契機，鼓勵企業、政府及非營利組織從自身優勢出發，透過具有創意與故事性的行動，推動永續發展。資誠永續董事長李宜樺補充，今年得獎作品展現三大趨勢：以創新回應社會痛點、從地方出發實踐共榮、以及深耕單一議題累積長期影響力。

企業組金獎由晶華酒店《永續餐桌計畫》奪得，以「在地食材、全食利用、AI廚餘管理」三大策略打造綠色餐飲典範；池上多力米《有醫靠的鄉鎮》與誠佳科紡《Oyster Odyssey》分獲銀獎，展現永續創新與社會關懷兼具的成果。社會組金獎則由農田水利署七星管理處《五股綠金 灌溉永續》獲得，以智慧灌溉技術解決地方缺水問題。

資誠永續影響力獎由資誠永續發展服務公司與資誠教育基金會主辦，並與坎城國際創意節台灣代表、華山文創園區及聯合新聞網等單位合作，期望藉由獎項推動跨界共創，讓永續理念持續擴散。

