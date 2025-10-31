淡海新利多！輕軌二期通過、銜接淡水捷運站

內政部表示，內政部都市計畫委員會已於10月28日決議通過淡海輕軌二期路網案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內容辦理再公開展覽暨說明會，續行都市計畫報核作業。

內政部表示，淡海輕軌以提供淡海新市鎮綠色、低碳及便利的聯外大眾運輸，以及改善淡水交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標，自通車以來，已成為淡水居民通勤、休閒的重要交通命脈。

由於淡海新市鎮人口快速成長、生活圈不斷擴大，原有路網逐漸飽和，為了讓交通更便捷、都市發展更均衡，新北市政府積極推動淡海輕軌二期計畫，第一期分別於107年、109年通車。

第二期則將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入淡水老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。

新北市政府城鄉發展局表示，全案自112年5月19日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過僅耗時9個月，現於10月28日內政部都市計畫委員會審議通過，展現新北市政府積極建構三環六線之決心。