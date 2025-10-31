老宅延壽補助擴及加裝電梯！國土署想出這招讓一樓住戶願意點頭

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
針對老宅延壽部分，內政部除了補助修繕費用，預計規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團。圖／聯合報系資料照片
內政部國土署正推動「老宅延壽機能復新計畫」，三年內要幫500棟三十年以上老宅整修，最快年底就能受理上路，不過外界擔憂過去老舊公寓想加裝電梯，往往因一樓住戶沒有使用需求、又需讓出空間而拒絕，導致整合困難。對此，國土署官員也解釋，此次補助採「整體包裹補助」，有望提高一樓屋主點頭意願。

過去老舊公寓想加裝電梯，往往因一樓住戶拒絕而卡關，國土署官員指出，以往只針對電梯補助容易卡關，但若整棟住宅共同申請整修，採「整體包裹補助」的新作法，把外牆拉皮、管線更新、樓梯間改善、電梯加裝等項目通通納入一筆整體經費內，讓一樓住戶也能同時受惠於其他整修項目，有機率增加一樓住戶意願。

另外，協助推動順利，國土署也規畫成立「中央輔導團」，深入地方社區，協助住戶溝通整合、提供技術與行政諮詢。未來補助內容也將視實際推動狀況滾動檢討，若反應熱烈、修繕需求持續，政府會續編預算，確保真正有需求的民眾不會因經費用罄而撲空。

老宅延壽內外兼修項目，每項都有補助上限，確切金額尚待行政院核定後對外公布。內政部／提供
老宅延壽內外兼修項目，每項都有補助上限，確切金額尚待行政院核定後對外公布。內政部／提供

淡海新利多！輕軌二期通過、銜接淡水捷運站

內政部表示，內政部都市計畫委員會已於10月28日決議通過淡海輕軌二期路網案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內...

違規將暫停通行證使用 港務公司11月1日起試辦

臺灣港務公司為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，展現精進作業現場管理的決心，宣布將於11月1日起試行辦理「商港公用裝卸作業...

正隆越南10月啟動漲價！工紙、紙器調升3%～5% 產能滿載推升營運動能

正隆（1904）31日表示，越南市場需求強勁，10月起已針對工紙、紙器產品陸續啟動調價機制，漲幅約3%至5%，主要反映關...

購屋族認清「房價難降」現實 10月全台交易小幅回溫

中信房屋31日發布10月旗下門市交易量，全台交易量月增2.4%、年減20.9%。中信房屋總經理張世宗指出，隨著年底購屋旺...

10月全台房市交易小陽春 雙北、台南率先回穩

住商機構31日發布，10月旗下加盟店成交量，全台月增10.7%、年減7.6%，全台各區域買氣除桃園外，多數優於上月，住商...

