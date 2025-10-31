老宅延壽補助擴及加裝電梯！國土署想出這招讓一樓住戶願意點頭

內政部國土署正推動「老宅延壽機能復新計畫」，三年內要幫500棟三十年以上老宅整修，最快年底就能受理上路，不過外界擔憂過去老舊公寓想加裝電梯，往往因一樓住戶沒有使用需求、又需讓出空間而拒絕，導致整合困難。對此，國土署官員也解釋，此次補助採「整體包裹補助」，有望提高一樓屋主點頭意願。

過去老舊公寓想加裝電梯，往往因一樓住戶拒絕而卡關，國土署官員指出，以往只針對電梯補助容易卡關，但若整棟住宅共同申請整修，採「整體包裹補助」的新作法，把外牆拉皮、管線更新、樓梯間改善、電梯加裝等項目通通納入一筆整體經費內，讓一樓住戶也能同時受惠於其他整修項目，有機率增加一樓住戶意願。