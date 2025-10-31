正隆越南10月啟動漲價！工紙、紙器調升3%～5% 產能滿載推升營運動能

正隆（1904）31日表示，越南市場需求強勁，10月起已針對工紙、紙器產品陸續啟動調價機制，漲幅約3%至5%，主要反映關稅調整與供應鏈外移帶來的成本上升。公司並強調，越南廠區目前產能滿載，造紙與紙器兩端均全力運轉，整體第4季表現好過去年同期，成為今年集團營運中表現最亮眼的區域。

正隆發言人何台桹表示，今年越南市場氣氛明顯優於去年，受惠於東南亞產業鏈重組與關稅政策底定，製造業加速設廠，使當地對包裝紙需求大增，尤其北越電子產業聚落擴張，帶動用紙需求快速成長；南越市場也出現回溫，一般製造業皆呈現恢復態勢，僅家具產業仍相對疲弱。

正隆指出，越南廠目前造紙與紙器稼動率均達100%，成為公司最滿載的生產基地；相較之下，台灣紙器稼動率約八至九成，工紙約九成，大陸市場則因需求疲弱，出口量下滑，整體稼動率由去年95%微降至約九成。

此次越南漲價主因在於成本推升與關稅環境變化。何台桹表示，原紙成本已上行，紙器平板同步反映，紙箱端則因多為合約客戶，將採分階段調整，預計年底前完成主要客戶價格協商。

整體而言，正隆認為，越南市場將持續受惠於中國產線外移東南亞與關稅底定後，整體需求回溫，營運表現可望優於去年，至於台灣市場價格持平，需求穩定，中國市場則仍相對辛苦。展望後市，公司將積極推進節能減碳與循環經濟布局，透過低碳製程與智慧化管理提升整體競爭力。

此外，公司去年底董事會已通過斥資24.98億元興建自用辦公大樓，並規劃未來出租或出售現有總部大樓，以活化資產、提升資本運用效率。原計畫於今年動工、2030年完工。不過，公司指出，隨著越南市場前景明朗、需求成長動能強勁，集團現階段將資源優先投入海外產能與布局，因此大樓興建時程將順延，暫以強化越南營運據點為核心發展重心。