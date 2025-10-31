購屋族認清「房價難降」現實 10月全台交易小幅回溫

中信房屋31日發布10月旗下門市交易量，全台交易量月增2.4%、年減20.9%。中信房屋總經理張世宗指出，隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減3%、年減15.7%；新北市月減3.5%、年減19.4%；桃園市月增8.1%、年減20%；台中市月減6.5%、年減25.5%；台南市月增1.2%、年減23.5%；高雄市月增9.5%、年減20.4%。

張世宗指出，儘管10月受頻繁降雨影響，影響部分民眾外出看屋，加上多個連續假期使工作天數減少，但交易量仍較9月小幅成長，實務面上，近期帶看量的確明顯增加，市場氛圍也有所回溫，預期在農曆年前，房市有機會出現一波小陽春。

張世宗表示，從經濟基本面觀察，台股表現亮眼，加上主計總處預估今年經濟成長率上5%，整體經濟前景依然樂觀，惟受央行信用管制措施與房貸水位限制影響，資金沒有大量導入房地產市場。