10月全台房市交易小陽春 雙北、台南率先回穩

住商機構31日發布，10月旗下加盟店成交量，全台月增10.7%、年減7.6%，全台各區域買氣除桃園外，多數優於上月，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月理監事會成為市場沒有動作，不過因為股市表現轉強，加上降價風逐漸成為主流，10月買氣穩步向前。

縱觀各縣市表現，北市月增25.8%、年增9.1%，新北月增5.1%、年增10.7%，桃園月減10.5%、年減19.6%，台中月增9.8%、年減18.5%，台南月增11.4%、年增2.8%，高雄月增14.8%、年減17.9%。

徐佳馨認為，雙北與台南因基本面穩定，加上賣方降價讓買盤回穩，自用客戶歸隊，呈現年月雙增，交易相對穩健，桃園買盤回防雙北，加上銀行貸款狀況不理想，衰退較為明顯，台中、高雄均較上月成長，但還比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態為主要原因。

展望未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，綜觀目前市況，預售市場率先讓利；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，不過隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，但想要回到過往榮光，恐怕並非一時半刻。