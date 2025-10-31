破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠」，首度開放黑鑽會員享有提早一天購物權、並能連續兩天折扣回饋，堪稱破天荒之舉，引爆會員圈熱議。活動自11月5日起至11月11日展開為期七天的線上購物節，超過300項商品全面特惠，從家電、家具、保健食品到熱門零食與保暖服飾應有盡有。

今年最大亮點為「黑鑽會員限定早鳥日」首次登場，黑鑽會員可於11月10日搶先入場，享「滿11,000元折1,100元」的專屬優惠，比一般會員早一步開買；而隔日（11月11日）還可再享同額折扣，等於同一檔活動能折兩次、賺兩次，創下好市多歷年來從未有過的尊榮禮遇。

好市多表示，今年雙11以「誠意優惠・尊榮早鳥」為主題，分三階段進行。11月10日為黑鑽會員專屬早鳥日，限時一天輸入折扣碼即可享滿額現折優惠；11月11日為全會員同慶日，所有會員都能享相同折扣；11月5日至11日則為七天超值特惠檔，超過300項商品同步開賣。

活動期間，使用好市多富邦聯名卡線上消費，還可享3%回饋無上限，回饋自動累積、疊加優惠。大型家電與家具商品更提供基本安裝服務，貼心滿足年末汰舊換新或搬家需求。

至於會員最關心的優惠商品，好市多今年精選多款熱門品項，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。無論是家庭採購、毛孩照護或年末送禮，全方位滿足會員需求。

好市多強調，今年雙11不僅是優惠戰，更希望帶給會員「提前感受年末幸福」的購物體驗。黑鑽會員早鳥日更成為焦點，不僅能搶先一天開買，還能享有「雙次優惠」的獨家禮遇。

隨著政府普發一萬元現金政策倒數啟動，國內零售業者無不摩拳擦掌，掀起一場「萬元紅包商機爭奪戰」。好市多破天荒的「黑鑽會員限定早鳥日」優惠活動，可望搶先卡位高端會員族群的消費力。尤其黑鑽會員以高消費忠誠度著稱，藉由提前開放購物與加倍折扣，不僅能激活會員消費，也能為年底銷售衝刺提前暖身