股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月份理監事會成為市場沒有動作，加上股市表現轉強、降價風逐漸成為主流，10月買氣穩步向前。

各縣市表現，北市月增25%，年增9%，新北月增5%，年增10%，桃園月減10%，年減19%，台中月增9%，年減18%，台南月增11%，年增2%，高雄月增14%，年減17%。

徐佳馨表示，台北、新北與台南因基本面穩定，加上賣方降價，自用客戶歸隊，呈現年月雙增，買氣率先打開。

桃園則因買盤回雙北，加上銀行貸款狀況不理想，衰退較為明顯，台中、高雄均較上月成長，但還比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態為主要原因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前市況，預售市場率先讓利；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，不過隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，但想要回到過往榮光，恐怕並非一時半刻。