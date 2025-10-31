快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聽新聞
0:00 / 0:00

股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月份理監事會成為市場沒有動作，加上股市表現轉強、降價風逐漸成為主流，10月買氣穩步向前。

各縣市表現，北市月增25%，年增9%，新北月增5%，年增10%，桃園月減10%，年減19%，台中月增9%，年減18%，台南月增11%，年增2%，高雄月增14%，年減17%。

徐佳馨表示，台北、新北與台南因基本面穩定，加上賣方降價，自用客戶歸隊，呈現年月雙增，買氣率先打開。

桃園則因買盤回雙北，加上銀行貸款狀況不理想，衰退較為明顯，台中、高雄均較上月成長，但還比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態為主要原因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前市況，預售市場率先讓利；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，不過隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，但想要回到過往榮光，恐怕並非一時半刻。

買氣 基本面 上銀

延伸閱讀

新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

傳新北市場販售現宰豬肉 稽查確認為合法解凍肉

北市議員提聯開宅賣新北成社宅「當李四川政見」 新北出招了

北市議員提議聯開宅賣新北當社宅 「當李四川政見！」

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%

美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（...

首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好...

買房好時機？台中驚見「房價凹陷區」 房仲點名這4區：授教戰攻略

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中出現「房價凹陷區」，點名大肚、大甲、北區，以及潭子等4區，並且建議，自住客可逢...

台中豪宅服務大PK！1日6餐還不夠 美容美體、小白球在家就能享受

台中豪宅社區服務大PK！豪宅市場競爭激烈，建商在社區服務多所著墨，提供頂級餐飲團隊進駐、導入AI智能機器人服務、專屬禮賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。