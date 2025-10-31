快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台光電董事長董定宇。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照

美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（EPS）至42.8元，但上修明後年至70.5/106.2元。

台光電今年第3季毛利率、EPS不如券商預估與市場共識。券商認為反映AWS案貢獻低於預期（該項目毛利率通常高於公司平均），以及馬來西亞與中山新廠的初期量產成本上升。

美系券商預期第4季營收再增約 2%，新產能貢獻逾 10%。Google ASIC伺服器專案啟動、800G 交換器需求成長，以及低軌衛星（LEO）需求帶動。明（2026）年M9預期於第2季開始貢獻。

台光電 馬來西亞

延伸閱讀

國巨第3季報喜 EPS 3.1元

營邦9月 EPS 2.24元

台光電第3季每股賺11.19元

研華第3季 EPS 3.2元 瑞儀3.3元

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%

美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（...

首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好...

買房好時機？台中驚見「房價凹陷區」 房仲點名這4區：授教戰攻略

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中出現「房價凹陷區」，點名大肚、大甲、北區，以及潭子等4區，並且建議，自住客可逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。