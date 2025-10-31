外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%
美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（EPS）至42.8元，但上修明後年至70.5/106.2元。
台光電今年第3季毛利率、EPS不如券商預估與市場共識。券商認為反映AWS案貢獻低於預期（該項目毛利率通常高於公司平均），以及馬來西亞與中山新廠的初期量產成本上升。
美系券商預期第4季營收再增約 2%，新產能貢獻逾 10%。Google ASIC伺服器專案啟動、800G 交換器需求成長，以及低軌衛星（LEO）需求帶動。明（2026）年M9預期於第2季開始貢獻。
