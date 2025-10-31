快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好安全性與耐受性，未出現任何藥物相關不良反應。

這是台灣首款AI設計新藥成功通過人體臨床試驗，後市備受關注。

安宏生醫表示，AH-001為一款新型小分子蛋白質降解劑，採外用劑型，可選擇性降解與雄性禿相關的雄性荷爾蒙受體（AR），從源頭阻斷落髮機制。臨床前研究證實其具高選擇性與安全性；此次一期試驗進一步顯示，無論在健康受試者或雄性禿患者中，AH-001皆展現良好局部耐受性。

相較傳統口服荷爾蒙抑制藥物，AH-001可避免性功能下降與荷爾蒙失衡等全身副作用，提供更安全、便利的治療選擇。

雄性禿為全球最常見的慢性落髮疾病，據國際植髮醫學會（ISHRS）統計，約五成男性在50歲前出現落髮問題，且年輕化趨勢明顯。現有治療藥物如柔沛（Finasteride）與落健（Minoxidil）上市已逾二十年，僅約三至四成患者滿意療效，且長期使用副作用及女性可用藥選擇有限，使市場亟需機制創新、可長期使用且安全性高的新型療法。

AH-001以AI生成式藥物設計結合蛋白質降解技術，兼具高選擇性與局部應用優勢，預期將成為20至50歲重視外觀與職場形象族群的全新治療選項。

根據國際市調機構Grand View Research資料，全球雄性禿治療市場預估以年複合成長率8.45%擴大，2030年規模上看47.6億美元。安宏生醫已著手規劃二期臨床試驗，並同步展開全球授權與策略合作洽談，加速臨床與商業化進程。

安宏董事長暨執行長林助強表示：「AH-001 通過美國一期臨床試驗，證實 AI 生成藥物不僅在設計階段展現創新，更能在臨床試驗中實現安全與可行性。這是 AI 新藥研發的重要轉捩點。安宏將加速推進 AH-001 進入第二期臨床試驗，並積極拓展國際合作，讓這款台灣 AI 創新藥物在全球市場發揮更大價值。」

AI

延伸閱讀

美專家看川習會：美方釋訊號 貿易不改變對台立場

降息加持、AI 助攻 柏瑞投信：透過多重資產參與美國多頭行情

美財長：中國已批准TikTok轉讓協議　數週內可望定案

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%

美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（...

首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好...

買房好時機？台中驚見「房價凹陷區」 房仲點名這4區：授教戰攻略

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中出現「房價凹陷區」，點名大肚、大甲、北區，以及潭子等4區，並且建議，自住客可逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。