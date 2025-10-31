首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好安全性與耐受性，未出現任何藥物相關不良反應。

這是台灣首款AI設計新藥成功通過人體臨床試驗，後市備受關注。

安宏生醫表示，AH-001為一款新型小分子蛋白質降解劑，採外用劑型，可選擇性降解與雄性禿相關的雄性荷爾蒙受體（AR），從源頭阻斷落髮機制。臨床前研究證實其具高選擇性與安全性；此次一期試驗進一步顯示，無論在健康受試者或雄性禿患者中，AH-001皆展現良好局部耐受性。

相較傳統口服荷爾蒙抑制藥物，AH-001可避免性功能下降與荷爾蒙失衡等全身副作用，提供更安全、便利的治療選擇。

雄性禿為全球最常見的慢性落髮疾病，據國際植髮醫學會（ISHRS）統計，約五成男性在50歲前出現落髮問題，且年輕化趨勢明顯。現有治療藥物如柔沛（Finasteride）與落健（Minoxidil）上市已逾二十年，僅約三至四成患者滿意療效，且長期使用副作用及女性可用藥選擇有限，使市場亟需機制創新、可長期使用且安全性高的新型療法。

AH-001以AI生成式藥物設計結合蛋白質降解技術，兼具高選擇性與局部應用優勢，預期將成為20至50歲重視外觀與職場形象族群的全新治療選項。

根據國際市調機構Grand View Research資料，全球雄性禿治療市場預估以年複合成長率8.45%擴大，2030年規模上看47.6億美元。安宏生醫已著手規劃二期臨床試驗，並同步展開全球授權與策略合作洽談，加速臨床與商業化進程。

安宏董事長暨執行長林助強表示：「AH-001 通過美國一期臨床試驗，證實 AI 生成藥物不僅在設計階段展現創新，更能在臨床試驗中實現安全與可行性。這是 AI 新藥研發的重要轉捩點。安宏將加速推進 AH-001 進入第二期臨床試驗，並積極拓展國際合作，讓這款台灣 AI 創新藥物在全球市場發揮更大價值。」