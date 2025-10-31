買房好時機？台中驚見「房價凹陷區」 房仲點名這4區：授教戰攻略

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中出現「房價凹陷區」，點名大肚、大甲、北區，以及潭子等4區，並且建議，自住客可逢低入市，蛋黃區可考慮中古屋、老屋，蛋白區因剛性需求小，建議買新房，享受較舒適的居住品質。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中市大肚區新案曾因中科題材衝上4字頭，但腹地不大，價格易回歸；大甲區新案過去因工業區題材帶動，直逼3字頭，近1年回跌13%；北區中古屋選擇多，房價為約為新建案6折，帶動首購自住族購買中古屋買氣。

房仲分析，北台中因漢神洲際購物中心、台中巨蛋等題材，14期新案站穩6字頭、機捷特區上攀5字頭，潭子區南側的頭家厝位處台74線環內，介於14期與機捷特區之間，生活機能成熟，新案房價4字頭，被視為「房價凹陷區」，正是自住客入手好時機。

聚佳建設專案經理許智堯說，聚佳建設看好潭子區南側坐擁14期生活圈，推出均質3、4房的新案，由於格局方正、採光良好，全戶無暗房設計，客層多為北屯、北區自營商，中科、美光員工約占4成，主要是看上三房的格局，加上CP值高。該案打出訂簽3％起，且限量加贈20萬百貨公司禮券，吸引早鳥客。