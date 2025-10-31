台中豪宅服務大PK！1日6餐還不夠 美容美體、小白球在家就能享受

台中豪宅社區服務大PK！豪宅市場競爭激烈，建商在社區服務多所著墨，提供頂級餐飲團隊進駐、導入AI智能機器人服務、專屬禮賓接駁車、園藝團隊等，甚至還配備有果嶺，打小白球不必外求，連國際級美容SPA業者也進駐社區，住戶美容、美體等在家也能享受。

房仲分析，豪宅購屋思維已轉為品牌力、服務力，尤其重視社區服務的穩定與延續，能提供即時支援與穩定品質，對時間成本高、生活節奏快的豪宅客層最具吸引力。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，2018年成立專屬物業團隊，目前有160多名具高端酒店與連鎖餐飲集團經驗的專業服務團隊，僅服務雙橡園社區。從頂級餐飲團隊進駐，提供1日6餐、頂級桌宴、居家清潔、禮賓接駁車隊6車8駕駛、專人洗車，以及園藝維護等。

雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區昨開箱，攜手美容SPA品牌SWISSPA，在社區導入美容、美體、美髮、美甲、美睫等服務，還導入FULL SWING高爾夫模擬系統，有果嶺可推桿，讓住戶不必出門也能享受。

陸府建設14期社區打造頂級度假安縵風格社區公設，大地廚房安排精緻服務關係師駐點提供社區餐飲服務，設有健身房、瑜珈室、按摩芳療室、視聽室、練團室等沈浸式設施；蕨類遊樂園結合沉降階梯式果嶺區，野餐、打高爾夫球不必外求。專屬的綠海植人團隊，住戶在家就能享受自然景觀。