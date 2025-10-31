快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中豪宅服務大PK！1日6餐還不夠 美容美體、小白球在家就能享受

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區與美容SPA品牌合作，讓住戶在社區就能享受美甲服務。記者趙容萱／攝影
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區與美容SPA品牌合作，讓住戶在社區就能享受美甲服務。記者趙容萱／攝影

台中豪宅社區服務大PK！豪宅市場競爭激烈，建商在社區服務多所著墨，提供頂級餐飲團隊進駐、導入AI智能機器人服務、專屬禮賓接駁車、園藝團隊等，甚至還配備有果嶺，打小白球不必外求，連國際級美容SPA業者也進駐社區，住戶美容、美體等在家也能享受。

房仲分析，豪宅購屋思維已轉為品牌力、服務力，尤其重視社區服務的穩定與延續，能提供即時支援與穩定品質，對時間成本高、生活節奏快的豪宅客層最具吸引力。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，2018年成立專屬物業團隊，目前有160多名具高端酒店與連鎖餐飲集團經驗的專業服務團隊，僅服務雙橡園社區。從頂級餐飲團隊進駐，提供1日6餐、頂級桌宴、居家清潔、禮賓接駁車隊6車8駕駛、專人洗車，以及園藝維護等。

雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區昨開箱，攜手美容SPA品牌SWISSPA，在社區導入美容、美體、美髮、美甲、美睫等服務，還導入FULL SWING高爾夫模擬系統，有果嶺可推桿，讓住戶不必出門也能享受。

陸府建設14期社區打造頂級度假安縵風格社區公設，大地廚房安排精緻服務關係師駐點提供社區餐飲服務，設有健身房、瑜珈室、按摩芳療室、視聽室、練團室等沈浸式設施；蕨類遊樂園結合沉降階梯式果嶺區，野餐、打高爾夫球不必外求。專屬的綠海植人團隊，住戶在家就能享受自然景觀。

精銳建設在單元二的豪宅社區已率先導入AI智能機器人服務，打造智慧生活體驗，讓AI能在社區內自行搭乘電梯完成餐飲與物品配送任務。營造事業處總經理林谷聯說，盼科技成為服務的一部分，讓社區在安全、效率與便利上全面提升。

雙橡園開發禮賓接駁團隊，標榜一車一駕駛。記者趙容萱／攝影
雙橡園開發禮賓接駁團隊，標榜一車一駕駛。記者趙容萱／攝影
精銳建設在單元二的豪宅社區導入AI智能機器人，讓住戶在家即可收取外送餐點。圖／業者提供
精銳建設在單元二的豪宅社區導入AI智能機器人，讓住戶在家即可收取外送餐點。圖／業者提供
陸府14期社區的蕨類遊樂園中，結合沉降階梯式果嶺，打小白球不必外求。 圖／業者提供
陸府14期社區的蕨類遊樂園中，結合沉降階梯式果嶺，打小白球不必外求。 圖／業者提供
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區有果嶺可以推桿。記者趙容萱／攝影
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區有果嶺可以推桿。記者趙容萱／攝影
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區開箱。圖／業者提供
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區開箱。圖／業者提供
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區與美容SPA品牌合作，讓住戶在社區就能享受美容服務。記者趙容萱／攝影
雙橡園開發在七期最新落成的豪宅社區與美容SPA品牌合作，讓住戶在社區就能享受美容服務。記者趙容萱／攝影

豪宅 餐飲

延伸閱讀

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

億級CEO陳屍信義區豪宅！初驗4毒反應…網揭富人染毒原因：這階級最安分

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

股市旺、屋主降價 房仲：這三地買氣打開了

住商機構統計旗下加盟店10月成交件數，各地房市買氣多數優於上月，全台量增10%，和去年相比，減少7%，年度減幅縮小。

外資上修台光電明後年 EPS 股價衝高逾5%

美系券商調升台光電（2383）目標，台光電31日開高走高，早盤勁揚至1,345元，漲逾5%；美系雖下修今年每股稅後盈餘（...

首家 AI 新藥公司安宏生醫 新藥 AH-001 完成美國一期臨床

安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好...

買房好時機？台中驚見「房價凹陷區」 房仲點名這4區：授教戰攻略

台灣房市急凍，觀望氣氛濃厚。房仲分析，台中出現「房價凹陷區」，點名大肚、大甲、北區，以及潭子等4區，並且建議，自住客可逢...

台中豪宅服務大PK！1日6餐還不夠 美容美體、小白球在家就能享受

台中豪宅社區服務大PK！豪宅市場競爭激烈，建商在社區服務多所著墨，提供頂級餐飲團隊進駐、導入AI智能機器人服務、專屬禮賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。