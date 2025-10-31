快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

生技論壇11月12日登場 國光生技董座詹啟賢：建立醫藥防衛韌性

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
國光生技董事長詹啟賢。聯合報系資料照
國光生技董事長詹啟賢。聯合報系資料照

國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，醫藥產業是國家安全最重要的一環，面對全球地緣政治緊張與供應鏈風險升高，台灣必須建立醫藥防衛韌性，強化自給自足能力，先在台灣站穩腳跟，才有跨足國際的實力。

經濟日報將於11月12日舉辦「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，詹啟賢將以「國家安全與醫藥產業韌性」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技及樂迦再生科技協辦。

詹啟賢指出，國家安全涵蓋經濟、能源、軍事與醫藥等面向，其中醫藥衛生安全與民眾生活直接相關。除了地緣衝突與傳染病威脅外，台灣位處多災帶，颱風與地震亦可能造成生命損失，這些都是醫藥產業所需保障防衛的範圍。

美國總統川普上台後大力推動「美國製造」，要求國際藥廠回流生產，目的即在確保美國自己的醫藥供應安全。台灣與美國相比，更應具備風險意識。過去長期仰賴進口的思維，必須轉為建立本土生產能量的策略，建立醫藥產業韌性讓台灣具備國安相關疫苗及醫藥品自製能力。

詹啟賢表示，台灣市場規模有限，不可能疫苗全部自行生產，但應確保關鍵藥品與疫苗能在地生產。日本、韓國、中國大陸等國家皆以確保國民生命安全為由，對部分國際藥品進口設限，這不是保護主義，而是國家防衛政策。

談及疫苗生產能力，詹啟賢指出，國光生技近年已建構完整平台，包含雞胚胎、重組蛋白與細胞培養三大技術，與世界衛生組織（WHO）簽訂協議，一旦全球爆發大型疫情，國光可優先從WHO取得病毒株生產疫苗，確保國人健康及國家安全。國光生產的流感、破傷風及腸病毒疫苗已列入WHO疫苗清單，打入全球防疫鏈，他強調，這不僅是企業成就，更關係到台灣的國際防疫能見度與自我保護能力。

詹啟賢提到，疫苗是最划算的醫療投資，能減少整體醫療支出與疾病負擔。疫苗接種率代表國家對預防醫學的重視，也是最具效益的醫療經濟。

疫苗 國光生

延伸閱讀

加強防疫！陳駿季：回國出海關前都要經X光檢查 手檢區也不能拒檢

周末起公費流感疫苗第2階段50至64歲施打對象 嘉市設2場社區接種站

為什麼疫苗對非洲豬瘟可能沒實際效益？教授：只有2解方防範

打氣史上最旺！公費流感疫苗今有望突破400萬劑 11月1日第二階段開打

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

銘珠園法拍 底價12.5億

大益鞋業集團去年爆出欠薪風波後，近期包含大益鞋業、董事長及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場。其中，位於台中市北屯區「銘珠...

生技論壇11月12日登場 國光生技董座詹啟賢：建立醫藥防衛韌性

國光生技董事長詹啟賢表示，醫藥產業是國家安全最重要的一環，面對全球地緣政治緊張與供應鏈風險升高，台灣必須建立醫藥防衛韌性...

行政治理／環境部政務次長謝燕儒 跨界協調 做對的事

行政院今年8月宣布內閣人事異動，新任環境部政務次長謝燕儒不僅擁有專業環境工程背景與完整的公務歷練，再加上他個性嚴謹、以結...

會計師看時事／迎綠色浪潮 加速價值鏈透明溯源

近年永續浪潮改變市場遊戲規則，這波浪潮推動企業將ESG管理範疇擴及至供應鏈。2026年起，電子產品、化學品、紡織品、建材...

顯而立見／創新的懶惰 社會倒退嚕

最近看到一則新聞，美國企業現在正掀起史上最大規模的股票回購潮，預估一年會超過1兆美元。光是今年第1季，S&P500裡的公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。