生技論壇11月12日登場 國光生技董座詹啟賢：建立醫藥防衛韌性

國光生技（4142）董事長詹啟賢表示，醫藥產業是國家安全最重要的一環，面對全球地緣政治緊張與供應鏈風險升高，台灣必須建立醫藥防衛韌性，強化自給自足能力，先在台灣站穩腳跟，才有跨足國際的實力。

經濟日報將於11月12日舉辦「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，詹啟賢將以「國家安全與醫藥產業韌性」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技及樂迦再生科技協辦。

詹啟賢指出，國家安全涵蓋經濟、能源、軍事與醫藥等面向，其中醫藥衛生安全與民眾生活直接相關。除了地緣衝突與傳染病威脅外，台灣位處多災帶，颱風與地震亦可能造成生命損失，這些都是醫藥產業所需保障防衛的範圍。

美國總統川普上台後大力推動「美國製造」，要求國際藥廠回流生產，目的即在確保美國自己的醫藥供應安全。台灣與美國相比，更應具備風險意識。過去長期仰賴進口的思維，必須轉為建立本土生產能量的策略，建立醫藥產業韌性讓台灣具備國安相關疫苗及醫藥品自製能力。

詹啟賢表示，台灣市場規模有限，不可能疫苗全部自行生產，但應確保關鍵藥品與疫苗能在地生產。日本、韓國、中國大陸等國家皆以確保國民生命安全為由，對部分國際藥品進口設限，這不是保護主義，而是國家防衛政策。

談及疫苗生產能力，詹啟賢指出，國光生技近年已建構完整平台，包含雞胚胎、重組蛋白與細胞培養三大技術，與世界衛生組織（WHO）簽訂協議，一旦全球爆發大型疫情，國光可優先從WHO取得病毒株生產疫苗，確保國人健康及國家安全。國光生產的流感、破傷風及腸病毒疫苗已列入WHO疫苗清單，打入全球防疫鏈，他強調，這不僅是企業成就，更關係到台灣的國際防疫能見度與自我保護能力。

詹啟賢提到，疫苗是最划算的醫療投資，能減少整體醫療支出與疾病負擔。疫苗接種率代表國家對預防醫學的重視，也是最具效益的醫療經濟。