美中港口費之爭停火 海運業壓力解除

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者邱馨儀／綜合報導

海運業最大壓力沒了，美國與中國互徵港口費之爭在此次川習會後暫告落幕，華府與北京30日已同意暫停互徵港口費一年。

業內認為，此舉象徵兩國貿易戰和緩的重大宣示，也將是全球貿易復甦的起點。

運輸供應鏈人士指出，美中雙方同意取消互徵港口費，將使全球海運業的運輸成本大幅降低，等於貿易壓力鍋全面解除，將刺激貨量將大舉出籠，預期貨櫃海運、散裝航運都將同步受惠。

中國商務部30日表示，美國將暫停對中國的海事、物流和造船業的301調查一年。在美方暫停實施相關措施後，中方也相應暫停對美方的反制措施一年，包括暫停對美國船隻徵收報復性費用。

就在幾個小時前，美國貿易代表葛里爾被問及川習會期間是否會就港口費達成協議時表示，美國的重點仍放在重振美國造船業上。

近來美中兩國互徵港口停靠費，已造成國際航運業動盪不安，並推升運費上漲。

華府於10月14日開始對停靠美國港口的中國持有、營運或建造的船隻徵收港口費，北京也還以顏色、採取相對應的報復性收費措施。

港口費是美中從事海上競爭的一環，美國正試圖在造船業與中國競爭。華府已尋求盟友日本和南韓的協助，以振興美國的造船業，並於本周與東京和首爾簽署了加強合作的協議。

北京也不甘示弱，10月初對一家南韓造船大廠在美國的子公司實施制裁，指稱韓華海洋公司（Hanwha Ocean）的美國實體，協助華府調查中國在海事和造船業的主導地位。

