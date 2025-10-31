銘珠園法拍 底價12.5億

快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

大益鞋業集團去年爆出欠薪風波後，近期包含大益鞋業、董事長及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場。其中，位於台中市北屯區「銘珠園」私人莊園，占地3,852坪，底價12.5億元，最受矚目，也是今年台中法拍金額最高的不動產物件。

從台中發跡的大益鞋廠，董事長林銘洲30年前以10萬元起家，打造出年營業額50億元的大益集團，版圖橫跨製鞋、補教、不動產及休閒服務等；除曾替多家知名品牌如英國、日本GU等代工，更赴大陸、東南亞設廠。

