銘珠園法拍 底價12.5億
大益鞋業集團去年爆出欠薪風波後，近期包含大益鞋業、董事長及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場。其中，位於台中市北屯區「銘珠園」私人莊園，占地3,852坪，底價12.5億元，最受矚目，也是今年台中法拍金額最高的不動產物件。
從台中發跡的大益鞋廠，董事長林銘洲30年前以10萬元起家，打造出年營業額50億元的大益集團，版圖橫跨製鞋、補教、不動產及休閒服務等；除曾替多家知名品牌如英國、日本GU等代工，更赴大陸、東南亞設廠。
