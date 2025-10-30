泰國曼吒能源重磅投資 聚恆總承包200MW學甲升壓站盛大動土

國內領先的太陽能系統整合與工程統包（EPC）服務商聚恆科技，今（30）日於台南市學甲地區舉行「孝智台南漁電共生開發案共同升壓站」動土典禮。此專案攜手泰國商曼吒能源（BCPG Public Company Limited）投資興建，完工後將能有效承載周邊大型再生能源案場的電力，提供200MW的升壓併網容量。

本專案是台灣綠色能源基礎設施建設的重要里程碑，更是東南亞與台灣在能源領域深度合作的具體展現。此案預估年發電量可突破2億度，足以供應約74萬戶家庭全年用電。這項重大合作，不僅強化台泰兩地在綠能產業的鏈結，也為台灣加速能源轉型注入強勁的國際動能。

今日動土典禮現場，包括BCPG資深執行副總暨台灣分公司董事長Charnvit Trangadisaikul、聚恆科技董事長周恒豪、亞新工程顧問副總經理黃士彰及華國能源董事長廖裕輝等重要嘉賓親臨，共同見證這項國際級能源建設的啟動。

泰國商BCPG集團及其台灣子公司曼吒能源表示，「孝智台南漁電共生開發案共同升壓站是曼吒能源在台灣市場的重要布局，標誌著BCPG集團在台灣再生能源市場邁出了重要的一步。隨著變電站進入施工階段，我們期望能穩定地提供綠色電力輸送到電網，共同支持台灣的淨零排放目標。」

周恒豪則指出，「我們非常榮幸能獲得國際夥伴曼吒能源的信任，總承包這座具指標性的升壓站專案。本次專案將結合聚恆科技在設計、工程、與併網的專業能力，全力以赴確保工程品質與進度。這項合作不僅是技術的結合，更是對台灣未來能源穩定供應的一份重要承諾。」