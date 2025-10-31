快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

職感心教練／波折人生更精采

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）

「一波三折」語出王羲之〈題衛夫人筆陣圖後〉「每作一波，常三過折筆。」原指書法中一捺筆鋒須轉換三次方向，筆勢曲折變化，除了展現運筆姿態，也用來欣賞書法藝術之美。現在則用以比喻事情進行曲折多變，遭遇諸多阻礙，進展很不順利。

小時候常以唐代書法家歐陽詢「九成宮醴泉銘」這一類楷書為臨摹的字帖。以為楷書講求字體端正、筆畫平直，未能理解一波三折的運筆方式。直到職場上工作多年之後，受教於一位書法家，當時看了我的作品後便說「字寫的太正了，線條要有變化才會美。」

從此開始接觸了篆、隸、草、行書，拓展我在書法習字與藝術欣賞的眼界。也了解到，即使是楷書，除了要求字體結構方整穩定，也強調筆畫間的靈動變化與法度，才能使字體展現出端莊的美感。

如學習楷書需要掌握「永字八法」中的側、勒、弩、趯（ㄊㄧˋ）、策、掠、啄、磔（ㄓㄜˊ）八種筆法，而這正好融合了人生「酸甜苦辣」的滋味，與「喜怒哀樂」的情感表現。

筆畫姿態猶如人生軌跡，生命過程向來不是一條坦途，而是富有靈動變化的線條、虛實交錯的行氣所交織出來的人生章法。隨著人生閱歷愈加豐富，我們既會站上屬於自己的高光時刻，也難免陷入低潮與鬱鬱寡歡的落寞。

回想曾經歷過的那些人生重要轉折點，這當中想必有一些精彩時刻，但從不會是順心如意，有起有伏，才是人生。任何事情若都不費吹灰之力便水到渠成，雖然順利，但不夠精彩，想必也很乏味。

綜觀大自然與世事，蝴蝶得破繭而出、專案運作總像是倒吃甘蔗。職涯過程想要做出點成績與成就，無不遭遇許許多多的困難。當你歷經跌宕起伏，而能一一的度過，即使遍體鱗傷，要能好好的自我療癒，為自己付出的努力而喝采。

「自助而後人助，人助而後天助。」先靠自己努力奮發，才能得到他人的幫助；他人幫助後，才可能得到上天的眷顧。自立自強是獲得幫助的基礎和前提，只有自己先願意並付出努力，才能吸引他人的支持，進而得到更多更廣泛的幫助與機會。

最近兒子獲得系主任推薦，擔任一場國際詩歌節活動的口譯人員，由於初試啼聲，總擔心無法勝任。故勉勵他要有練習才有學習的機會，不出聲就連好不好聽都無人知道，出了聲即使不悅耳，也才能真正體會到這份機會的可貴。人生不可能完美，有波折才能迎來精采的人生。

書法家 藝術

延伸閱讀

桃美館獲繆斯創意獎5項殊榮、金點設計獎3項肯定　策展量能備受肯定

《水龍吟》羅雲熙11個小故事！苦練芭蕾11年，TMI技能書法還自創字體！電競大神還會為電玩編曲

故宮百年院慶：「一刻鯨選」開課，一次聽完「國寶秘辛」

書法家張炳煌數位傳承 獲有庠科技人文傑出教授獎

相關新聞

貿易秩序重建 散裝爆搶艙潮…裕民、慧洋等蓄勢待發

川習會後、美中大和解，全球貿易秩序重建啟動，加上美中達成共同推對俄烏和平，業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪...

銘珠園法拍 底價12.5億

大益鞋業集團去年爆出欠薪風波後，近期包含大益鞋業、董事長及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場。其中，位於台中市北屯區「銘珠...

生技論壇11月12日登場 國光生技董座詹啟賢：建立醫藥防衛韌性

國光生技董事長詹啟賢表示，醫藥產業是國家安全最重要的一環，面對全球地緣政治緊張與供應鏈風險升高，台灣必須建立醫藥防衛韌性...

行政治理／環境部政務次長謝燕儒 跨界協調 做對的事

行政院今年8月宣布內閣人事異動，新任環境部政務次長謝燕儒不僅擁有專業環境工程背景與完整的公務歷練，再加上他個性嚴謹、以結...

會計師看時事／迎綠色浪潮 加速價值鏈透明溯源

近年永續浪潮改變市場遊戲規則，這波浪潮推動企業將ESG管理範疇擴及至供應鏈。2026年起，電子產品、化學品、紡織品、建材...

顯而立見／創新的懶惰 社會倒退嚕

最近看到一則新聞，美國企業現在正掀起史上最大規模的股票回購潮，預估一年會超過1兆美元。光是今年第1季，S&P500裡的公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。