職感心教練／波折人生更精采

「一波三折」語出王羲之〈題衛夫人筆陣圖後〉「每作一波，常三過折筆。」原指書法中一捺筆鋒須轉換三次方向，筆勢曲折變化，除了展現運筆姿態，也用來欣賞書法藝術之美。現在則用以比喻事情進行曲折多變，遭遇諸多阻礙，進展很不順利。

小時候常以唐代書法家歐陽詢「九成宮醴泉銘」這一類楷書為臨摹的字帖。以為楷書講求字體端正、筆畫平直，未能理解一波三折的運筆方式。直到職場上工作多年之後，受教於一位書法家，當時看了我的作品後便說「字寫的太正了，線條要有變化才會美。」

從此開始接觸了篆、隸、草、行書，拓展我在書法習字與藝術欣賞的眼界。也了解到，即使是楷書，除了要求字體結構方整穩定，也強調筆畫間的靈動變化與法度，才能使字體展現出端莊的美感。

如學習楷書需要掌握「永字八法」中的側、勒、弩、趯（ㄊㄧˋ）、策、掠、啄、磔（ㄓㄜˊ）八種筆法，而這正好融合了人生「酸甜苦辣」的滋味，與「喜怒哀樂」的情感表現。

筆畫姿態猶如人生軌跡，生命過程向來不是一條坦途，而是富有靈動變化的線條、虛實交錯的行氣所交織出來的人生章法。隨著人生閱歷愈加豐富，我們既會站上屬於自己的高光時刻，也難免陷入低潮與鬱鬱寡歡的落寞。

回想曾經歷過的那些人生重要轉折點，這當中想必有一些精彩時刻，但從不會是順心如意，有起有伏，才是人生。任何事情若都不費吹灰之力便水到渠成，雖然順利，但不夠精彩，想必也很乏味。

綜觀大自然與世事，蝴蝶得破繭而出、專案運作總像是倒吃甘蔗。職涯過程想要做出點成績與成就，無不遭遇許許多多的困難。當你歷經跌宕起伏，而能一一的度過，即使遍體鱗傷，要能好好的自我療癒，為自己付出的努力而喝采。

「自助而後人助，人助而後天助。」先靠自己努力奮發，才能得到他人的幫助；他人幫助後，才可能得到上天的眷顧。自立自強是獲得幫助的基礎和前提，只有自己先願意並付出努力，才能吸引他人的支持，進而得到更多更廣泛的幫助與機會。

最近兒子獲得系主任推薦，擔任一場國際詩歌節活動的口譯人員，由於初試啼聲，總擔心無法勝任。故勉勵他要有練習才有學習的機會，不出聲就連好不好聽都無人知道，出了聲即使不悅耳，也才能真正體會到這份機會的可貴。人生不可能完美，有波折才能迎來精采的人生。