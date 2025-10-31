顯而立見／創新的懶惰 社會倒退嚕

最近看到一則新聞，美國企業現在正掀起史上最大規模的股票回購潮，預估一年會超過1兆美元。光是今年第1季，S&P500裡的公司就回購了快3,000億，創下歷史新高。

這種操作好處就是拉高EPS，帳面數字變漂亮，市場信心就強，股價也會跟著走。主管的獎金很多也跟EPS綁在一起，對他們來說這是一套很有誘因的邏輯。加上現在資本利得稅比股利稅低，企業用回購來「回饋股東」，怎麼看都合算。

但是這種「合算」，其實只是在玩一個數字遊戲。你回購股票，股價看起來變高了，EPS變好看了，可是企業本身真的變強了嗎？有把錢拿去做投資、做研發、拓展未來嗎？其實沒有。

因為現在整個市場的結構，已經不是「全球一起成長、一起打開新市場」的狀況了。自從川普打出貿易戰，全球化的路就愈來愈難走。

現在各國關稅提高、地緣政治緊張，市場之間開始封閉起來。原本企業還可以靠擴張來成長，現在擴張這條路變得卡卡的，大家不敢大膽投資。

市場不擴大，企業手上的錢也不會想拿去押未來。那錢就變成回購股票。這是最穩的操作，最能「看起來有作為」的方式。

回購愈多，股價愈高，大股東獲利愈多。但這些錢本來能做的事，比如研發、創新、人才培養，統統沒做。

結果是資本繞了一圈，又回到自己人手上，沒有流動出去，也沒有創造新的價值。

講白一點，這只是一個帳面上的增長，一個虛擬的繁榮。

其實，因為整個全球市場的擴張空間，幾乎被「人為關係」搞沒了。

AI愈來愈強，網路愈來愈快，理世界應該愈來愈緊密才對，可是事實上卻是愈來愈封閉。

結果是什麼？生活成本變高，認知的空間也變小。企業投資變少，個人也覺得生活怎麼那麼難過。

年輕人覺得賺錢比以前更難。因為現在的財富跟你投入的努力沒什麼相關。

真正能賺到錢的人不是在市場上打拚的人，而是那些已經在資本鏈條裡的大股東、地主、資產持有者。

股票回購、房價上漲，本質上是一樣的機制，價值不是因為你做了什麼，而是因為你「持有」。房地產這個系統不像一塊地，要種東西、耕種才會收成，而是什麼都不用做，價值就往上漲。股票也是。這種「不付出但回報一直來」的邏輯，讓很多人感到無力。

特別是內需型的產業更是慘，內需沒在成長，但生活的負擔卻愈來愈大。你每天要面對的房租、食物、交通都漲；可消費者根本沒錢花。

所以年輕人愈來愈有那種「相對剝奪感」：不是我不努力，是我連參賽資格都沒有。

當財富不流動，階級也不流動，整個社會就卡住了。

你會覺得股票市場天天創高，好像經濟很熱絡。但你去菜市場看，大家的臉色就不是那樣。因為股票的漲幅，反而讓數字跟現實的落差變得更明顯。

而企業選擇不去投資、不去冒險，只想維持股價漂亮，這種心態其實是一種焦慮，不是自信。他們不是看好未來才回購，而是因為不知道還有什麼好投資的，只好選一條最安全的路，讓表面看起來好看。

這不是資本的勝利，這是創新的懶惰，是結構的退縮。我們現在看到的這一切，只是資本轉了一圈又回到自己人手上的樣子。但真正的問題，是這世界已經很久沒創造出能讓大家一起往前走的新空間了。

如果資本只在帳面流動，社會就會在現實裡停滯。