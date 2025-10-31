會計師看時事／迎綠色浪潮 加速價值鏈透明溯源

快訊

經濟日報／ 賴玟蓁（勤業眾信永續發展與風險管理顧問公司副總經理）

近年永續浪潮改變市場遊戲規則，這波浪潮推動企業將ESG管理範疇擴及至供應鏈。2026年起，電子產品、化學品、紡織品、建材等產業，將陸續迎來歐盟數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）監管挑戰，該政策與歐盟電池和廢電池法規（Regulation（EU） 2023/1542）雙管齊下，要求揭露產品產地、產品組成、供應商ESG盡職調查、碳與環境足跡、回收與維修等資訊，並在產品上標示可掃描讀取之條碼，以保障價值鏈中所有人的產品「ESG知情權」。

此外，最快於2027年施行的企業永續盡職調查指令（Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD），要求符合條件企業執行環境與人權的供應鏈盡職調查，且須建立受害者申訴機制，確保利害關係人皆獲得有效的保障。

由此可知，永續供應鏈管理已不能停留在紙上談兵，不只是碳，企業須全面落實涵蓋治理、環境與社會三大面向數據管理，以確保合規、避免罰則，更防止被排除於國際市場之外。

隨著終端市場監管法規的推動，以及國際客戶訂單壓力，深化採購部門與供應商的合作，無疑成為迎戰國際賽道的必要策略。然而，舊時管理手段已無法應付日益嚴峻的永續規範，據勤業眾信永續轉型服務團隊觀察，企業必須建立具效能的管理制度，以處理龐雜的資料蒐集與揭露要求，並與供應商建立更緊密的連結，方能快速、準確地回應市場期待。

建議可從五大面向著手，展開供應鏈管理的永續轉型：

一、風險感知與範疇確認：企業會因為產業、產品、市場等因素，有不同供應鏈管理需求，在啟動永續供應鏈計畫前，應進行風險感知，確認所面對的風險、各國法規和管理細緻度，才能確保專案效益的最大化和避免後續疊床架屋、重工的風險。

二、永續治理納入採購流程：將ESG納入採購策略、供應商管理流程中，可參考國際指標如ISO 20400永續採購指南，以有效回應全球市場對永續供應鏈管理的期待。

三、盡職調查與風險改善：制度確立後，有計畫性地執行供應商盡職調查，並針對高風險事項進行改進，是確保制度落實、推動供應鏈與時俱進的必要行動與重點工作。

四、深化永續知能：永續供應鏈的重點除了制度設計，更在於溝通與賦能，其中採購單位首當其衝，而與供應商議合與能力建立更是重中之重。

五、善用數位平台與外部資源：採用數位工具與專業的永續平台，是提升供應鏈ESG透明度與決策精準度的必要手段。除了自建平台，導入具備國際資安認證的第三方數位永續平台，企業可即時獲得最佳協助，達到降本增效之目的。

永續供應鏈管理是門極具挑戰的功課，尤其面對客戶的揭露要求時，供應商可能因治理知能薄弱或急迫感不足，導致配合度不理想。然而，數據是「管理」的關鍵，企業唯有持之以恆地與供應商進行議合，循序建立上下游協作共識，以維持ESG數據品質的穩定。永續合規化的趨勢下，企業的緩衝期已所剩無幾，務必立刻加速價值鏈透明溯源，以在永續浪潮中搶得關鍵市場門票。

