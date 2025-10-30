麗明營造榮登天下「永續公民獎」與「人才永續獎」雙榜

國內具指標性的永續獎項《天下雜誌》「2025天下永續公民獎」與「2025天下人才永續獎」評選結果揭曉，麗明營造首度雙榜入選，其中在「天下永續公民獎」中榮獲大型企業服務業組第17名，彰顯公司在永續發展上的堅實行動力與影響力，也代表多年推動永續的努力獲得社會高度肯定。

麗明營造董事長吳春山表示，公司秉持「世界因為有麗明而更加友善、美好」的願景，將永續理念融入營造本業，持續以行動落實永續發展，展現「美好城市推動者」的實踐力。

值得一提的是，今年大型企業組入榜名單多為上市櫃公司或其集團子公司，麗明營造為其中唯一入選的非公發營造企業，展現公司在營造產業中的永續競爭力與代表性。

麗明營造秉持「世界因為有麗明而更加友善、美好」的企業願景，長期以工程專業為基礎，將永續理念深植於企業經營與工地管理之中，持續精進公司治理、貫徹環境永續之理念、營造幸福職場，更積極投入社會公益關懷，以實際行動落實企業社會責任。

在吳春山的帶領下，麗明營造長期結合本業發揮企業影響力，從地方關懷到產學合作，持續以實際行動落實永續精神。公司已連續24年舉辦捐血活動，串聯中部企業與地方機構共同響應；連續19年支持惠明盲校，推動弱勢關懷與視障照護，並長期贊助藝文與體育活動，促進社會多元發展。

近期更協助瑪喜樂基金會建置身障者職訓園區「喜樂方舟」。此外，在公司的支持下，今年10月由青年同仁主動串聯社群網友投入花蓮救災，展現營造業的行動力與溫度。

同時，麗明積極推動產學接軌，協助大甲、二林等在地學校強化專業教育與實務訓練，培育建築產業未來人才。

在環境永續方面，公司持續投入節能減碳行列，除了協助客戶進行碳足跡盤查，自身也在部分工務所導入太陽能設施與再生能源應用，逐步朝淨零轉型目標邁進。

多年來，吳春山以身作則，身體力行實踐永續承諾，用行動詮釋信念、以熱情感染團隊與社會。

吳春山表示：「對我來說，ESG不是一個口號，而是我們工作的日常與依循。營造業每天與土地共生，唯有尊重自然、關懷人群，建築才有真正的價值。麗明要用工程人的專業與真心，讓每一座建築都能成為社會更美好的力量。」

麗明營造將持續深化ESG策略，從公司治理、幸福職場、工地管理、環境永續到供應鏈夥伴合作，全面推動永續經營。同時積極培育具永續思維的人才，打造安全、友善且具包容力的工作環境，讓永續成為企業文化的一部分。

吳春山強調，麗明未來將以「美好城市推動者」為使命，攜手產業與社會，共同邁向淨零轉型，為台灣的永續未來貢獻力量。