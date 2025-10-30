烏日高鐵特區成新商辦聚落 賴正鎰：與水湳與七期形成「三核驅動」
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，隨著烏日高鐵特區發展逐漸成熟、產業南移趨勢確立，這些年來帶入龐大企業總部經濟效應，吸引建商積極搶攻商辦市場，台中商辦市場在未來5年將迎來結構性成長，烏日高鐵特區有望成為台中第3座企業總部核心，與水湳與七期形成「三核驅動」的新商辦格局。
鄉林不動產研究室指出，根據經濟部工商登記資料統計，截至今年8月底止全台公司登記家數達80萬家，其中，台中市就多達12萬家，且較去年同期增加3千5百家，年增率2.9%，等於平均每天都有近10家新公司成立。
台中市坐擁全台核心地利，吸納人口紅利及鄰近苗彰投等縣市龐大消費實力，同時也是台灣製造業重鎮，展現強勁創業動能與企業設立熱度。市府自地自建的台中國際會展中心日前試營運，首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」登場，為工商業界開拓國內外市場商機。
賴正鎰指出，受惠於近年知識型、科技型與專業服務業成長顯著，而隨著中部製造業升級與企業回流趨勢明確，台中市公司設立登記家數快速增加，快速形成「企業總部經濟群聚效應」。
他說，像是志聖工業斥資逾18億元購下水湳經貿園區土地、規畫興建營運與研發總部；友威科技則在大雅購地自建企業總部與研發中心，為市府掛牌首座購地自建總部案。另如鴻勁精密、鴻海供應鏈體系廠商也陸續布局新廠與研發據點等。
另據統計，台灣高鐵台中站去年進出站旅客超過2千6百萬人次、運量僅次於台北站，為全台第二大站，高鐵生活圈縮短交通與運輸時間成本，烏日高鐵特區逐步成為新興企業總部與商辦聚落，形成「一站一城」的經濟聚落，商辦與周邊住宅市場可望迎來新一波價值，成為繼七期、水湳之後，台中最具潛力的黃金商圈與企業總部核心。
