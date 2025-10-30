大同代子公司澄清媒體報導 大同醫護標案設備全新、無資安疑慮

大同（2371）30日代子公司大同醫護發布聲明，針對媒體報導質疑大同醫護於政府標案中，特定設備使用中國大陸產製品並以舊品充數一事，嚴正澄清報導內容並非事實，強調大同醫護均依約依法履約，無任何不法情事。

大同醫護指出，該案驗收的所有硬體均為全新採購設備，並已出具原廠新品證明書。該批硬體設備供應商為全球知名美資品牌廠商，且系統建置專案未涉及機密資訊，故無資安外流疑慮。

關於媒體報導提及的交期延誤，大同醫護亦坦承此事，但強調驗收單位已依照合約規定，依法執行逾期違約金的處分。大同醫護表示，公司履約過程透明公開，可受公平檢驗。