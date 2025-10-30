碩禾代子公司禾迅綠電公告 認列資產減損1.7億元

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能電漿大廠碩禾（3691）30日晚間代子公司禾迅綠電公告認列資產減損1.7億元。碩禾強調，本次僅就帳列在建工程列資產減損損失，因未涉及現金流量，對公司業務及營運資金並無影響。

碩禾指出，禾迅綠電依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對轉投資海外菲律賓電廠之在建工程進行減損測試，測試結果擬提列資產減損損失，金額為1.7億元，將認列在今年第3季。

碩禾近期市場布局頻頻，日前宣布與陸系太陽能大廠隆基綠能正式簽署長期合作協議，雙方將在太陽能模組及導電銀漿領域展開深度合作，攜手強化產業供應鏈的穩定性與競爭力，並共同推動全球能源轉型。

依據協議，碩禾將持續供應符合隆基高標準的導電銀漿，並持續優化轉換效率、良率等關鍵性能指標，確保產品品質達到甚至超越隆基主要供應商水準。

此外，在此基礎上，隆基則承諾將碩禾納入未來戰略供應商，以實際行動支持雙方的長期合作。同時，碩禾旗下再生能源開發子公司禾迅綠電亦與隆基簽訂700MW海外合作框架協議，專注於海外再生能源專案的開發與投資。

據悉，禾迅規劃在未來5年內，於東南亞、澳洲及歐洲地區持續開發光儲電站，總規模至少達1GW。此舉不僅使碩禾在材料端持續深耕，更可結合海外下游電站資源，打造從材料到應用的完整價值鏈，為全球淨零目標提供更堅實的支撐。

