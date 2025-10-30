大宇資新款恐怖遊戲亮相 預計11月12日正式上市

遊戲研發商大宇資（6111）開發的《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自限時試玩版（Demo）公開以來，於全球Steam社群獲得強烈迴響，玩法、美術、敘事與沉浸感皆獲高度肯定，在Steam上全球各地區的願望清單數更是於新品節時獲得爆量性增長。

自2022年《女鬼橋 開魂路》起，包含《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》在內，大宇資訊打造出一條具有自我風格的恐怖路線：敘事深度、角色心理描寫、結構縝密的懸疑推進，以及結合解謎互動的沉浸式驚悚體驗。不僅體現內容創作上的前瞻視野，更象徵跨媒體IP策略的成功。

如今大宇資訊將以《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》劃下一系列恐怖遊戲的震撼句點，這不僅是製作團隊最後一舞，更是作為「恐怖宇宙」的極致總結與最終告白。

為紀念這段旅程的落幕，將推出全球限量【最終珍典收藏紀念包】，內含多款大宇資訊自研恐怖/驚悚相關作品的Steam兌換序號與實體紀念周邊，象徵這段恐懼傳承的最終印記，為玩家永存這段獨一無二的恐懼記憶，極具收藏價值，預購資訊將於後續公布。