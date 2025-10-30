詹文男X簡嘉鋒 老品牌新靈魂：乖乖的創新覺醒

在人工智慧與數位轉型的浪潮下，連「乖乖」都不再只是那包放在機房裡祈求「平安順利」的零食了。這家陪伴台灣57年的老品牌，正以一場結合在地、文化與創新的深度改革，讓「懷舊」變成新價值、讓零食變成產業共榮的象徵。在大師543節目中，數位轉型學院院長詹文男特別專訪乖乖總經理簡嘉鋒，深入探討這場從品牌覺醒到創新轉型的關鍵歷程。

乖乖創立於1968年，前身為藥廠的副產品，初衷是「讓小朋友健康快樂地長大」。然而，隨著布袋戲淡出、外國品牌崛起，新世代對「哈買二齒」的印象早已模糊。簡嘉鋒坦言：「我第一次帶乖乖人偶去參加展覽活動，小朋友竟然嚇哭了。」這場哭聲成為品牌警鐘，市場斷層已至，乖乖必須轉型。

簡嘉鋒以實際行動帶領團隊面對問題，不僅重新盤點品牌價值，更引導員工從內部覺醒：「如果你做的產品，連身邊朋友都不主動買，那就有危機。」這句話開啟了乖乖的文化革命，也為內部建立起新的共同使命感，要讓乖乖再次成為台灣人的驕傲。

品牌重生的關鍵，是重新找到乖乖存在的意義。簡嘉鋒從一次次市場調查中發現：「大家不一定每天吃乖乖，但沒人希望它消失。」這份情感成為品牌重建的根基。乖乖從「兒時回憶」轉化為「國民祝福」，再以「挺在地、平安順利」為新品牌主軸，連結農業、在地觀光與文化三大領域。

他率同仁與各地農會合作，把滯銷農產品轉化為聯名口味；包裝上附上QR Code連回農會網站，讓零食成為地方推廣的入口。從「青山宮乖乖」到「滷肉飯乖乖」，從農產到宗教、文化、觀光，乖乖以實際行動演繹「挺在地」- 不只是口號，而是一種企業社會責任。

同時，科技業的家族日活動、研討會禮品，乃至台灣外交場合，也出現了乖乖的身影。它不再只是零食，而是代表台灣「穩定」、「平安」與「職人精神」的象徵。

簡嘉鋒坦言，乖乖的數位轉型起點非常低。「我剛來時，還有人不會寫Email。」他從最基本的數位素養著手，透過員工溝通與實作培訓，逐步導入生產數據分析、ERP與AI輔助工具。他笑說：「連不會寫email的員工都會貼文打卡，為什麼不能學數位？」

在生產端，乖乖未來計畫導入AI分析生產線的盲點，提升產能與效率，減少虛產能與庫存浪費；在管理端，他鼓勵員工「先問GPT」，將AI視為快速取得資訊的助理，而非取代思考的老師。詹文男院長補充：「讓AI不僅是你的co-worker，也是co-thinker，幫你找方法、幫你想更快。」

乖乖的改革並非自上而下的命令，而是自內而外的覺醒。簡嘉鋒打破一言堂，讓基層員工都能提出創意與改進建議：「就算是作業員，也能講出商品想法。」他相信，唯有讓每個人都參與討論，品牌才會有生命力。

詹文男讚許這種「內外兼修」的做法，認為這正是AI時代轉型的典範：「最大的挑戰不是技術，而是人。乖乖能讓員工從恐懼到賦能，從排斥到共學，這才是真正的數位轉型。」

未來，簡嘉鋒規劃將AI應用拓展至組織決策、供應鏈與產品研發。他希望AI能協助分析組織模型、國際市場資訊與配方趨勢，打造出一個「懂文化、懂數據、懂人性」的品牌中樞。「AI不能當老師，但它是最好的助理，能讓我們省下一半時間，做更有價值的事。」

在這場專訪中，乖乖不只是故事主角，更是一面鏡子，映照出台灣中小企業在AI時代的生存之道。從一包零食的覺醒，看到一個時代的變革力量。觀看完整專訪：https://www.youtube.com/watch?v=a50GMW_2qpg。