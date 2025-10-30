不畏房市寒冬 北市百億指標案「杜拜藝術館」開賣

科達建築大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」30日宣布開賣，於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」，逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神出席。

科達建築董事長賴建程並宣布新案祭出「早鳥98折」讓利價，「正兩房開價2,798萬元、1+1房則落在總價2,388萬元」，吸引搶攻北市門牌的自住客。

根據591新建案調查，「杜拜藝術館」是今年928檔期台北市唯一百億新案，基地面積537坪，位於八德路三段、光復北路口，規劃2棟地上14、15層建築，共252戶住家，以15~16坪1房+1空間、18~22坪2房為主力產品。

杜拜藝術館主打「杜拜寶格麗、空降大巨蛋」，賴建程表示，寶格麗酒店在杜拜、倫敦、米蘭、巴黎等全球9個城市拓點，又以杜拜寶格麗酒店最頂奢。

杜拜藝術館將其「珊瑚」元素融入建築語彙，外觀由北市前十大豪宅推手呂建勳建築師操刀，公設亦結合W飯店精品元素，近期才剛拿下2025年法國設計大獎金獎、義大利IIDA國際設計大獎，並由日商台灣松下營造擔任顧問團隊。

個案標榜「雙巨蛋」、「雙捷運」、「雙明星學區」，走路6~8分鐘就到大巨蛋，採日歐美高規建材、耐震6級與銀級智慧綠建築，大信防水10年保固，總價2300多萬入手北市蛋黃區，業者表示，目前已累積逾130組客戶預約賞屋。

選在房市最冷時逆勢推案，賴建程指出，「房市低潮就是剛性買盤看房議價的好時機，特別是要買在市中心蛋黃區，趁此時才有機會入手」。

他表示，「杜拜藝術館」打造高坪效自住格局，每個房間都放得下雙人床，每坪開價153萬元，並祭出早鳥98折讓利，總價2,300~2,700多萬元就能買到北市小豪宅，不僅相對周邊新案房價親民，也僅是敦北名人巷豪宅房價7~8折，有信心開紅盤，打出順銷紅不讓。