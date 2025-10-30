內政部首推「立面太陽光電」 規劃北高示範容量559.28kWp
總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議，由內政部報告「近零碳建築的轉型與展望」。根據報告指出，內政部首度推動「立面太陽光電」增加綠能，由內政部建築研究所提供「彩繪立面太陽光電板」成品照做為示範。
內政部表示，為了擴大建築能效，首度推動立面太陽光電增加綠能。立面太陽光電板裝置容量為11.34kWp，目前規劃高雄、台北共四處立面光電示範案例，裝置容量為559.28kWp。
據了解，內政部前段時間就想推出立面太陽光電，不過測試時遭到許多民眾反應，立面光電板反射的光線，會造成都市光害，因此遲遲未上路。這次內政部研究出，在光電板表面上彩繪塗層，可避免光害反射問題，也能美化傳統太陽光電板，提高居民接受度。
此外，內政部首度說明，預計2025年12月公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」。
新建建築：面積達一千平方公尺以上可設置，太陽光電電力應供建築物公共空間使用，以減少住戶公共空間用電費用；預估每年可新增裝置容量170MW，增加發電量2.2億度。
既有建築：增建或改建時屋頂增加、變更或建築面積達⼀千平方公尺以上可設置，並且設置再生能源設施免請領雜項執照標準。
內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備，預期效應包括：環境面，節電減碳有助降低都市熱島效應；經濟面，停電不斷電可省電費並回收成本；社會面，促進綠色就業及淨零轉型發展。
另有關擴大科學園區及工業區屋頂加設太陽光電設施的進展，內政部更新數據。
內政部指出，工業區建築物屋頂已設置太陽光電設施3,226MW以上，包括科學園區236.18MW、經濟部所轄產業園區及民間工業建築2,990MW。工業區屋頂總面積為2,612萬M2，已設置1,130萬M2，經系統商評估後，尚可設置屋頂面積為45萬M2。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言