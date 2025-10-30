內政部首推「立面太陽光電」 規劃北高示範容量559.28kWp

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部首度推動「立面太陽光電」增加綠能。圖／翻攝自總統府提供簡報
總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議，由內政部報告「近零碳建築的轉型與展望」。根據報告指出，內政部首度推動「立面太陽光電」增加綠能，由內政部建築研究所提供「彩繪立面太陽光電板」成品照做為示範。

內政部表示，為了擴大建築能效，首度推動立面太陽光電增加綠能。立面太陽光電板裝置容量為11.34kWp，目前規劃高雄、台北共四處立面光電示範案例，裝置容量為559.28kWp。

據了解，內政部前段時間就想推出立面太陽光電，不過測試時遭到許多民眾反應，立面光電板反射的光線，會造成都市光害，因此遲遲未上路。這次內政部研究出，在光電板表面上彩繪塗層，可避免光害反射問題，也能美化傳統太陽光電板，提高居民接受度。

此外，內政部首度說明，預計2025年12月公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」。

新建建築：面積達一千平方公尺以上可設置，太陽光電電力應供建築物公共空間使用，以減少住戶公共空間用電費用；預估每年可新增裝置容量170MW，增加發電量2.2億度。

既有建築：增建或改建時屋頂增加、變更或建築面積達⼀千平方公尺以上可設置，並且設置再生能源設施免請領雜項執照標準。

內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備，預期效應包括：環境面，節電減碳有助降低都市熱島效應；經濟面，停電不斷電可省電費並回收成本；社會面，促進綠色就業及淨零轉型發展。

另有關擴大科學園區及工業區屋頂加設太陽光電設施的進展，內政部更新數據。

內政部指出，工業區建築物屋頂已設置太陽光電設施3,226MW以上，包括科學園區236.18MW、經濟部所轄產業園區及民間工業建築2,990MW。工業區屋頂總面積為2,612萬M2，已設置1,130萬M2，經系統商評估後，尚可設置屋頂面積為45萬M2。

