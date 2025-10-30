燁輝參展台灣國際智慧能源周 全新高效能鍍烤新品牌MAXITRA™再進化

燁輝（2023）參展2025台灣國際智慧能源周，展現「環保、永續、再生」領域的最新成果，並搶先揭示全新高效能鍍面烤漆鋼材品牌 MAXITRA™，特色是鍍鋅鋁鎂再進化，迎接全球綠能需求，為新品牌正式發表揭開序幕。

燁輝執行副總陳維誠指出，MAXITRA™是現有 PhuizerMax®鋅鋁鎂產品線的重大升級，透過提升鎂含量與鍍層技術，實現鋼材效能再進化。

新系列專為因應長期戶外環境與嚴苛氣候條件設計，提供更耐久、更環保的鋼材解決方案，訴求四大效能進化，「無蝕無刻・無懼風雨」再定義耐候鋼材。

陳維誠表示，新一代 MAXITRA™ 擁有四大進化特性：更卓越的抗蝕與耐酸鹼性、更優異的成形與耐磨性、強化的切口自修復機制，以及從大氣環境 C1 至 CX 等級皆適用的全面防護。

此系列將提供鍍面（MAXITRA™）與烤漆（MAXITRA™ color）兩種選擇，耐用年限預期再創新高，完美契合太陽能光電系統需求。

此外，MAXITRA™ 的產品應用特別適用於嚴苛腐蝕環境，本於綠能理念，不止於綠能產業應用，未來將擴大產品應用領域，持續推動多元產業的永續升級。

燁輝壇禦，憑藉近40年鍍烤鋼材經驗，燁輝產品已行銷全球138國，於2024、2025年連續兩年太陽能支架鋼材出貨量各自突破10萬公噸，展現其在綠能供應鏈中的穩固地位，也為 MAXITRA™ 的升級奠定堅實基礎。

燁輝是台灣首家取得EPD環境宣告與 UL2809 RC90 再生材料認證的鋼鐵企業，持續落實「永續、生生不息」的品牌理念，並朝2050碳中和目標邁進，與客戶合作攜手開啟更永續的鋼鐵新時代。