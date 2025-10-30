網路家庭雙11活動開跑 統一加入帶動會員數與訂單量

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物30日宣布「1111超狂回饋」熱力開跑。總經理張瑜珊表示，自10月27日起兩天暖身慶訂單量較上月同期大增55%。站上銷售數據顯示，3C類別熱銷前三依序為清淨家電、3C資訊、主機，清淨家電品項成長最為突出，日用品、生活及食品也有亮眼表現。

網路家庭與統一集團近期整合，推動新服務，PChome 24h購物於10月1日正式推出OPENPOINT點數折抵新機制。張瑜珊指出，上線首月綁定會員數突破五萬人，服務推出後帶動30%新加入和回流會員，帶動會員的活化與黏著度，點數經濟生態圈的串聯提升消費者的購物意願和新客獲取，會員可於PChome 24h購物與實體通路靈活運用點數，打造「一點多用」的新型OMO消費循環，成功串聯線上線下流量，為平台經營注入強勁動能。

在物流升級部分，10月15日起於北北桃地區上線的「PChome 超速配」服務，也繳出亮眼成績，上線兩周後使用該服務的訂單成長20%，顯示市場對「當日快速到貨」的高度需求。張瑜珊表示，雙 11也將展現快速物流的效應，持續深化與用戶的互動，實現「更快、更省、更貼心」的購物願景。

