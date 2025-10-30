燁聯11月新盤價 304每公噸跌1000元、316L 附價及430系維持平盤
不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日下午開出11月盤價，考量到市場多空交織因素，304不銹鋼每公噸調降1,000元，而316L附價及430系維持平盤。
燁聯指出，近日美中元首會談，可望為全球貿易戰開啟降溫的序幕，同時美國聯準會宣布今年二度降息，有助於提振市場信心，進而促進未來全球貿易動能。
另一方面，目前理應是鋼鐵傳統旺季，但受美中貿易戰及俄烏尚未停戰影響，需求受壓抑，待不確定因素逐漸排除後，需求渴望回復至正常水準。
燁聯表示，綜觀主要生產原料價格及匯率走勢，鋼廠生產成本仍居高位，考量國際市場及國內整體市況，決定11月各項產品售價中，每公噸調降1,000元，316L及430維持平盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言