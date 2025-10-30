科達建築逆勢推台北大巨蛋百億建案 董座：房市低潮就是購屋機會

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
科達建築董事長賴建程。記者朱曼寧／攝影
科達建築董事長賴建程。記者朱曼寧／攝影

科達建築不畏房市冷！大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」30日公開，科達建築董事長賴建程表示，房市低潮就是最佳看屋時機，可以議到好價格景氣不好時反而眼光要轉往蛋黃區，現在四個字送給購屋族就是「機會來了」。

「杜拜藝術館」是今年928檔期台北市唯一百億新案，該案基地面積537坪，鄰八德路三段、光復北路交叉口，總銷100億元，其中可售約45億元，每坪開價153萬元，規劃2棟地上14、15層建築，共252戶住家，可售137戶住家+1店面、63平面車位，以15~16坪1房+1空間、18~22坪2房為主力產品。

科達建築以低總價搶市，「杜拜藝術館」總價2,300多萬就能入手北市蛋黃區，賴建程表示，「正兩房開價2,798萬元、1+1房則落在總價2,388萬元」，目前推出早鳥98折讓利價，可望吸引搶攻北市門牌的自住客，目前累積逾130組客戶預約賞屋。

選在房市最冷時逆勢推案，賴建程表示，房市低潮就是剛性買盤看房議價的好時機，特別是要買在市中心蛋黃區，趁此時才有機會入手。

賴建程說，「杜拜藝術館」打造高坪效自住格局，每個房間都放得下雙人床，總價2,300~2,700多萬元就能買到北市小豪宅，不僅相對周邊新案房價親民，也僅是敦北名人巷豪宅房價7~8折，有信心開紅盤，打出順銷紅不讓。

科達建築近年積極扎根雙北，「最壞的時機，更要努力整合、把握買地，拓展建築實力」賴建程說，明年將預計推出「科達三重仁義案」，總銷約40億元，亦有「科達北市大安案」、「科達新莊案」蓄勢待發，總計約150億元案量，除深入都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推1~2個大型指標案。

北市 房市 建案 大巨蛋

