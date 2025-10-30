快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

新光鋼參展台灣國際智慧能源周 展示全方位綠能結構解決方案

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供

因應全球淨零轉型與極端氣候挑戰，新光鋼（2031）參加「2025 台灣國際智慧能源周」，於南港展覽館一館 K0216 攤位盛大展出，聚焦從材料、製程到維運的綠能結構解決方案。

新光鋼指出，多年深耕鋼鐵材料加工與光電支撐系統領域，秉持「品質、專業、永續」的核心理念，持續推動低碳製程與高效能源應用。這次展出亮點包括：採用 ECOGAL-NEO 超高強耐蝕鋼材，搭配工研院研發環保塗料，顯著提升結構耐候。

高精度自動化製造技術，提升構件品質與現場施工效率；一站式整合服務，涵蓋設計、施工、維運至售後，實踐光電系統全生命周期管理。

根據《2024 年企業永續報告書》，新光鋼鐵已於廠房屋頂建置 16.56MW 太陽光電系統，年發電量逾2,400萬度，年減碳效益超過1.2萬公噸 CO₂，累計供電量突破1億度。新光鋼連續六年獲TCSA台灣企業永續獎，2024年更獲頒白金獎肯定。

新光鋼鐵強調，面對氣候變遷、結構耐久與施工挑戰，將持續投入研發與技術升級，提高高履約、低耗損太陽光電支撐系統，協助業界穩健邁向能源轉型，與同業攜手邁向綠色製造與淨零碳排的未來，為台灣能源永續注入全新動能。

新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供
新光鋼參展台灣國際智慧能源周，展示全方位綠能結構解決方案。圖／新光鋼提供

新光鋼

延伸閱讀

三地負責人鍾嘉村抗告失敗 涉入光電弊案繼續羈押

友達多元轉型 強攻能源

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

相關新聞

第七波信用管制滿一年 一表看「10大成屋抗跌區」

自去年9月19日信用管制後，七都成屋交易量呈現全面量縮。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點管制前後一年七都各行政區的成屋...

陸跨境電商平台「限期落地」 淘寶：2018年已依法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰並在日前要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和...

全台最大規模！正隆打造120噸級生質汽電共生系統 助力產業減廢

工紙龍頭正隆（1904）30日舉辦「2025正隆全球永續產業鏈大會」，與全球製漿造紙技術領導企業─芬蘭維美德公司（Val...

第3季國泰房地產指數：高雄漲最多、新竹跌最大 台北銷售率探30年新低

國建（2501）30日發布第3季國泰房地產指數報告，國建指出，第3季相較上一季與去年同期皆為價穩量縮，房市表現偏弱，其中...

Uber、台灣高鐵共推 TGo 點數回饋 完成指定行程享100點回饋

根據統計，今年截至9月 Uber App 上高鐵站接駁行程相較去年同期成長逾 2 成。因應此成長趨勢，Uber 30日宣...

上洋攻消防清潔市場奪金門消防局標案 導入UniMac設備符NFPA國際標準

上洋（6728）近日表示，公司首度跨足消防專業領域，於今年4月成功取得金門縣消防局標案，正式將符合NFPA1851國際標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。