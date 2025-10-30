新光鋼參展台灣國際智慧能源周 展示全方位綠能結構解決方案

因應全球淨零轉型與極端氣候挑戰，新光鋼（2031）參加「2025 台灣國際智慧能源周」，於南港展覽館一館 K0216 攤位盛大展出，聚焦從材料、製程到維運的綠能結構解決方案。

新光鋼指出，多年深耕鋼鐵材料加工與光電支撐系統領域，秉持「品質、專業、永續」的核心理念，持續推動低碳製程與高效能源應用。這次展出亮點包括：採用 ECOGAL-NEO 超高強耐蝕鋼材，搭配工研院研發環保塗料，顯著提升結構耐候。

高精度自動化製造技術，提升構件品質與現場施工效率；一站式整合服務，涵蓋設計、施工、維運至售後，實踐光電系統全生命周期管理。

根據《2024 年企業永續報告書》，新光鋼鐵已於廠房屋頂建置 16.56MW 太陽光電系統，年發電量逾2,400萬度，年減碳效益超過1.2萬公噸 CO₂，累計供電量突破1億度。新光鋼連續六年獲TCSA台灣企業永續獎，2024年更獲頒白金獎肯定。

新光鋼鐵強調，面對氣候變遷、結構耐久與施工挑戰，將持續投入研發與技術升級，提高高履約、低耗損太陽光電支撐系統，協助業界穩健邁向能源轉型，與同業攜手邁向綠色製造與淨零碳排的未來，為台灣能源永續注入全新動能。