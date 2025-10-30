陸跨境電商平台「限期落地」 淘寶：2018年已依法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰並在日前要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」。淘寶台灣分站30日發布聲明指出，2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作，提升台灣消費者的跨境購物保障。

經濟部長龔明鑫29日表示，淘寶落地涉及法規面及執行面的問題，台灣對於中資來台營業以行業別做為管制基準，開放行業別沒有「電商」這一項，電商它的確會涉及到跨行業的領域，例如台灣不允許中資來台從事廣告業，但電商通常會涉及多廣告行為，因此經濟部需要與陸委會及數發部討論，如何落地及加強管理。

此外，因應台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，針對強化電商管理，境外未落地電商如拚多多、淘寶，數位部將要求主管平台落實「動物傳染病防治條例」規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，未依規定辦理可裁罰；針對違規廣告，則依「兩岸人民關係條例」規定，邀業者研商限制投放措施。

淘寶台灣站30日聲明，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（淘寶台灣分公司），且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並積極配合不同主管機關的指導要求。

聲明指出，淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，自2018年起，即建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。