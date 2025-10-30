快訊

全台最大規模！正隆打造120噸級生質汽電共生系統 助力產業減廢

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆與全球製漿造紙技術企業芬蘭維美德公司（Valmet）正式簽署合作，於后里旗艦廠建置120噸級規模最大生質汽電共生系統，樹立產業創能增綠新標竿。圖／正隆提供
正隆與全球製漿造紙技術企業芬蘭維美德公司（Valmet）正式簽署合作，於后里旗艦廠建置120噸級規模最大生質汽電共生系統，樹立產業創能增綠新標竿。圖／正隆提供

工紙龍頭正隆（1904）30日舉辦「2025正隆全球永續產業鏈大會」，與全球製漿造紙技術領導企業─芬蘭維美德公司（Valmet）完成簽約儀式，共同打造全台最大規模的生質汽電共生系統，年發電量達1.28億度，為台灣創造每年高達4.8萬公噸的減碳量，提升該廠替代燃料比例至30%以上，並升級造紙業「減廢、創能、增綠」三大循環優勢。

面對淨零轉型浪潮，正隆總經理張清標表示，將依循『AI × 綠能』雙軸策略，將傳統製造工廠轉化為智慧減碳場域。除導入AI管理、推動智紙4.0製造，全面升級營運及生產效率。更會善用廠區地理條件與產線特性，持續布局再生能源設備及技術。目前，正隆已獨步打造全台第一座陸域風力發電廠、建立太陽光電與沼氣綠電典範、合資成立大園汽電共生公司，發展高效能生質汽電共生系統，實現「風、光、氣、質」四大綠能應用。

為進一步強化能源韌性與競爭力，正隆也與芬蘭維美德公司（Valmet）完成簽約，將於后里旗艦廠共同打造全台最大規模生質能汽電共生系統。該系統採用120噸級循環流化床（CFB）鍋爐與汽輪發電機，具備汽電共生效益，年發電量達1.28億度。全套設備由歐洲原廠設計，導入最新低污染技術，並採用Valmet自動化系統與大數據運行平台，透過遠程連線與工業互聯網，實現高效率監測與智慧化控制。Valmet於全球擁有逾百台混燒多燃料CFB鍋爐的成功實績，而正隆后里CFB鍋爐亦為其在台灣的首套代表性工程。

該系統將以后里廠內全循環再生資源燃料、生質燃料及固體再生燃料（SRF）等多元燃料取代煤炭使用，每年可減用煤炭逾8.7萬公噸，並在2029年完工投運後，為台灣創造每年高達4.8萬公噸的減碳量，同時提升該廠替代燃料比例至30%以上，為造紙業升級「減廢、創能、增綠」共三大循環優勢，成為推動產業低碳轉型的重要里程碑。

此外，為實現「成為世界級綠色製紙企業」的願景，正隆宣佈2025年「低碳智慧、創能展綠」兩大核心策略，誓言攜手產業鏈於綠色生產、責任智造、共榮成長三大面向，推動五大永續行動，實踐從製紙到智紙的永續藍圖。

五大永續行動包含，接軌國際永續治理框架，導入AI智能產銷、跨域合作打造「3R PLUS減碳製造價值鏈」、全方位低碳轉型與自然永續新解方、推動供應鏈四大韌性行動，共構淨零價值鏈生態系與打造平權職場與社會共榮平台。

