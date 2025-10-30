新店央北接待中心大火 華固：初步評估財務業務均無重大影響

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）新店央北接待中心30日上午發生大火，華固表示，公司已於第一時間派員到現場監控情勢，目前火勢已滅，無人員傷亡，初步評估對本公司之財務業務均無重大影響。

華固原訂31日將推出新店央北「華固譽誠」案，接待中心30日卻發生大火，華固表示，公司向第三方租用座落於新北市新店區之土地，其上搭建之尚未啟用的接待中心，於今日上午11時許，不慎發生火災事件，本公司深表遺憾。

華固表示，公司已於第一時間派員到現場監控情勢，目前火勢已滅，無人員傷亡，後續將全力配合消防人員調查起火原因。

華固表示，相關損失金額尚待評估中，可能獲得保險理賠之金額尚未確定，至於相關因應措施尚待評估中，初步評估對本公司之財務業務均無重大影響。

新店央北「華固譽誠」位在中山路、央北二路，該案為與譽誠興業合作開發案，也是是華固首度插旗央北的建案，基地面積約1,513.96坪，總銷金額約120億元，總戶數346戶。

