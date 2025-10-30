立委籲納管中資電商 淘寶：繼續努力提供台灣消費者安心跨境購物體驗

立委29日呼籲納管中資電商，經濟部則建議跨部會協商相關議題。淘寶台灣分公司30日表示，多年來與台灣主管機關保持對話，積極配合保障台灣用戶的指導要求。

淘寶表示，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（淘寶台灣分公司），每年皆向主管機關進行業務匯總報告，積極配合不同主管機關的指導要求。

淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，2018年起建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。

淘寶台灣分公司強調，2018年已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作，提升台灣消費者的跨境購物保障。

淘寶天貓海外的淘寶全球跨境電商業務（淘寶跨境平台），多年來長期與台灣具信譽的本地物流宅配、金流支付、超商取貨等業者合作，優化台灣跨境購物的整體服務水準，如推出直郵服務，將過去動輒超過40天的跨境運輸到貨時間，大幅縮短至最快當周到貨；支付方面，提供台灣用戶Apple Pay、街口支付、中國信託銀行帳戶扣款與近期上線的超商跨境貨到付款等支付方式，讓台灣消費者現在買跨境商品也能先取貨、後付款；在優化消費者保障層面，與淘寶跨境平台合作的本地服務合作夥伴，遵從本地適用法規的情況下，對台灣消費者提供安心、便利的電商履約服務。淘寶跨境平台近期在既有的本地退貨基礎上，推出「跨境退貨」服務，為台灣消費者提供更完整的購後權益保障。