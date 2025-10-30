快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

立委籲納管中資電商 淘寶：繼續努力提供台灣消費者安心跨境購物體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立委29日呼籲納管中資電商，經濟部則建議跨部會協商相關議題。淘寶台灣分公司30日表示，多年來與台灣主管機關保持對話，積極配合保障台灣用戶的指導要求。

淘寶表示，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營之陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」（淘寶台灣分公司），每年皆向主管機關進行業務匯總報告，積極配合不同主管機關的指導要求。

淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，2018年起建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。

淘寶台灣分公司強調，2018年已依循法規合法落地，接受監管，並與台灣各主管機關持續合作，提升台灣消費者的跨境購物保障。

淘寶天貓海外的淘寶全球跨境電商業務（淘寶跨境平台），多年來長期與台灣具信譽的本地物流宅配、金流支付、超商取貨等業者合作，優化台灣跨境購物的整體服務水準，如推出直郵服務，將過去動輒超過40天的跨境運輸到貨時間，大幅縮短至最快當周到貨；支付方面，提供台灣用戶Apple Pay、街口支付、中國信託銀行帳戶扣款與近期上線的超商跨境貨到付款等支付方式，讓台灣消費者現在買跨境商品也能先取貨、後付款；在優化消費者保障層面，與淘寶跨境平台合作的本地服務合作夥伴，遵從本地適用法規的情況下，對台灣消費者提供安心、便利的電商履約服務。淘寶跨境平台近期在既有的本地退貨基礎上，推出「跨境退貨」服務，為台灣消費者提供更完整的購後權益保障。

淘寶 消費 商品

延伸閱讀

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

相關新聞

陸跨境電商平台「限期落地」 淘寶：2018年已依法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰並在日前要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和...

全台最大規模！正隆打造120噸級生質汽電共生系統 助力產業減廢

工紙龍頭正隆（1904）30日舉辦「2025正隆全球永續產業鏈大會」，與全球製漿造紙技術領導企業─芬蘭維美德公司（Val...

第3季國泰房地產指數：高雄漲最多、新竹跌最大 台北銷售率探30年新低

國建（2501）30日發布第3季國泰房地產指數報告，國建指出，第3季相較上一季與去年同期皆為價穩量縮，房市表現偏弱，其中...

第七波信用管制滿一年 一表看「10大成屋抗跌區」

自去年9月19日信用管制後，七都成屋交易量呈現全面量縮。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點管制前後一年七都各行政區的成屋...

Uber、台灣高鐵共推 TGo 點數回饋 完成指定行程享100點回饋

根據統計，今年截至9月 Uber App 上高鐵站接駁行程相較去年同期成長逾 2 成。因應此成長趨勢，Uber 30日宣...

上洋攻消防清潔市場奪金門消防局標案 導入UniMac設備符NFPA國際標準

上洋（6728）近日表示，公司首度跨足消防專業領域，於今年4月成功取得金門縣消防局標案，正式將符合NFPA1851國際標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。