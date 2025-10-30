第3季國泰房地產指數：高雄漲最多、新竹跌最大 台北銷售率探30年新低

國建（2501）30日發布第3季國泰房地產指數報告，國建指出，第3季相較上一季與去年同期皆為價穩量縮，房市表現偏弱，其中台北銷售率更跌至30年新低，新北市銷售率則為近16年新低。可能成交價上，以高雄季漲3.96％最多，新竹跌幅最大、季減3.72%。

國建指出，今年以來續受惠AI等新興科技應用需求支撐台灣出口動能，使總體經濟獲得一定支撐；但針對房市，央行繼續維持第七波信用管制措施不變，即便9月初行政院將新青安排除於銀行法72-2條不動產放款比率限制、換屋族群售屋期限延長至18個月，然短期內房市交易仍持續呈現量縮局面。

國建指出，台北精華區以危老都更案為主，多屬精華地段，生活機能佳，靠產品稀缺性撐住房價，成交價持穩。但在信用管制與買盤觀望氛圍下，推案量較去年同期大減六成，買方比價時間拉長、賣方讓利猶豫，讓銷售率更跌至 30年新低。整體而言，相較上一季為價穩量縮，房市表現偏弱；相較去年同季為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。

據資料，第3季新推個案數共176件，季減15％、年減28.2%；推案戶數計有13,871戶，季減26.1%、年減44.7%；總推案金額2,920億元，季減18.5%、年減48.6%，主力總價為2,115萬元，較上季上升、較去年同季下降；其中大廈類型推案者占86%。

第3季全國成交量指數24.08，季減42.09%；可能成交價每坪57.62萬元，季減0.26%；議價率6.76％，季減0.01個百分點；30天銷售率4.99％，季減1.38個百分點。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區可能成交價漲跌互見，高雄有較明顯漲幅，季漲3.96％最多，而新竹則有較明顯跌幅，季減3.72%；成交量新竹、台南有明顯增加，其餘地區均減少。

相較去年同季，成交價維持穩定或上漲，成交量全面大幅減少。從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均突破2013年到2015年波段高點、近期漲勢趨緩，成交量普遍呈現下滑趨勢。

國建指出，央行第3季繼續維持第七波信用管制措施不變，不動產集中度管制規定依舊未放寬，銀行端對房貸業務仍顯謹慎，導致市場觀望氣氛濃厚，房市交易持續降溫，成交量續創9年新低。

整體而言，第3季價穩量縮，房市表現偏弱。2024第4季~2025第3季連續一年房市呈現價穩量縮格局，成交量持續走低，市場呈現個案表現，後續市場變化宜審慎觀察。