中嘉集團OTT影音策略發威Disney+助攻 寬頻搭OTT方案申辦近翻倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中嘉集團表示，推出「SoundBox劇院串流盒」帶動高速率寬頻申辦量大漲後，第3季受惠全球影音串流品牌「Disney++」夥伴，帶動第3季SoundBox劇院串流盒系列方案新申辦營收大幅成長逾三成，選擇1G高速率的用戶更高達94%，其他搭配串流影音上網方案同樣表現亮眼，整體OTT寬頻方案申辦量近翻倍成長。

中嘉觀察，顯示大螢幕家庭娛樂當道，隨著串流影音成為主要收看途徑，高畫質大電視及臨場感音效也受到消費者重視，「SoundBox劇院串流盒」在家就能把客廳秒變劇院級電影院，上市以來銷量維持穩定成長；自7月起全面新增搭配Disney+高級方案，再度帶動一波申辦潮。

中嘉總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻持續為消費者提供更高價值、更具差異化的寬頻服務體驗，受惠於Disney+加入，成功帶動第3季SoundBox劇院串流盒系列方案新申辦營收大幅成長逾三成，選擇1G高速率的用戶更高達94%，其他搭配串流影音上網方案同樣表現亮眼，整體OTT寬頻方案申辦量近翻倍成長！此外，選擇SoundBox劇院串流盒或Disney+寬頻方案的老客戶也占了續約量能的四成以上。

除了寬頻網路搭影音娛樂的申辦成績表現亮眼，中嘉表示，今年9月於桃園南區正式開台，導入高規格「雙向對稱頻寬光纖到府」服務，開台短短一個月即獲得當地居民熱烈迴響，超過五成用戶選擇申辦CP值最高的1G雙向對稱方案，將持續以成為桃園消費者最認同的家用寬頻品牌為目標努力。

