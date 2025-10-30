華航歡慶開航鳳凰城 Sony好禮伴飛尊榮旅程

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主獲得Sony高解析音質降噪耳機。圖／華航提供
華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主獲得Sony高解析音質降噪耳機。圖／華航提供

華航空（2610）鳳凰城航線將於 12 月 3 日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，為慶祝歷史性的時刻，華航特別聯手 Sony 送好禮，凡於 12 月及 1 月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機

華航歡慶開航鳳凰城，凡於 2025 年 12 月與 2026 年 1 月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款 WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得 LinkBuds Fit 真無線降噪耳機。此外，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。戴上耳機隨心切換降噪與環境音效模式，無論是沉浸音樂還是感受機艙氛圍，都能享受不被打擾的專屬時光。ITF 台北國際旅展即將在 11 月 7 日登場，購買華航直飛鳳凰城機票最低只要新台幣 19,440 起（未稅）。

除了機上的好禮，地面大獎也不缺席，11 月中旬華航將攜手 Sony 把 BRAVIA 影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，將鳳凰城的壯麗景緻一秒呈現眼前，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與 BRAVIA 的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中 Sony BRAVIA 5 65 型顯示器，把影院級享受帶回家。

