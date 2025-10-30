正隆攜芬蘭維美德公司打造全台最大生質汽電共生系統 預計2029年啟用

正隆（1904）30日舉辦「2025全球永續產業鏈大會」，吸引海內外逾500家客戶與供應鏈夥伴齊聚，聚焦ESG政策、低碳轉型與智能創新應用等議題，展現產業鏈在綠色製造與減碳轉型上的最新動向。會中，正隆並與全球製漿造紙技術龍頭──芬蘭維美德（Valmet）簽署合作協議，將共同打造全台最大生質汽電共生系統，推動造紙業邁向「減廢、創能、增綠」的循環新模式。

正隆與芬蘭維美德公司（Valmet）攜手，將於后里旗艦廠共同打造全台最大規模生質能汽電共生系統。該案預計明年動工、2029年完工。該系統採用120噸級循環流化床（CFB）鍋爐與汽輪發電機，具備汽電共生效益，年發電量可達1.28億度。Valmet於全球擁有逾百台混燒多燃料CFB鍋爐的成功實績，而正隆后里CFB鍋爐亦為其在台灣的首套代表性工程。

該系統將以后里廠內全循環再生資源燃料、生質燃料及固體再生燃料（SRF）等多元燃料取代煤炭使用，每年可減用煤炭逾8.7萬公噸，為台灣創造每年高達4.8萬公噸的減碳量，同時提升該廠替代燃料比例至30%以上，為造紙業升級「減廢、創能、增綠」共三大循環優勢，成為推動產業低碳轉型的重要里程碑。

正隆總經理張清標表示，全球掀起永續工業的轉型浪潮，企業正面臨前所未有的挑戰與變革壓力。台灣政府多年前即已前瞻布局，持續強化產業的數位化與低碳化能力，推動智慧化、低碳化與永續化發展，為企業轉型提供有力支撐。他指出，正隆以「低碳智慧、創能展綠」為雙核心策略，並從綠色生產、責任智造與共榮成長三大面向推動轉型，目標是成為世界級的綠色製造企業。

張清標進一步說明，正隆積極導入「AI × 綠能」雙軸策略，將傳統製造工廠轉化為智慧減碳場域。除導入AI管理、推動智紙4.0製造，全面升級營運及生產效率，並善用廠區地理條件與產線特性，持續布局再生能源設備及技術。目前，正隆已打造全台第一座陸域風力發電廠、建立太陽光電與沼氣綠電典範、合資成立大園汽電共生公司，發展高效能生質汽電共生系統，實現「風、光、氣、質」四大綠能應用。