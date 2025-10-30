上洋攻消防清潔市場奪金門消防局標案 導入UniMac設備符NFPA國際標準

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
UniMac消防裝備專用工業烘乾櫃，專為消防員個人防護裝備（PPE）量身設計，能在短時間內完成高效烘乾，並具備大容量設計，可同時處理多套消防衣、手套與靴子。公司／提供
上洋（6728）近日表示，公司首度跨足消防專業領域，於今年4月成功取得金門縣消防局標案，正式將符合NFPA1851國際標準的UniMac消防專用洗衣烘乾設備導入台灣消防體系，並已順利完成設備交付。

上洋指出，消防人員長期暴露於火場致癌物質，若裝備清潔不當，將大幅增加健康風險。此次上洋獨家首次引進，協助金門縣消防局導入的 UniMac 消防專用洗衣機，除搭載獨家 OPTispray™ 高效噴淋技術，能有效沖洗並去除火場附著的致癌物質，化學殘留比一般清洗方式減少22%。

此外，這款洗衣機能夠精準控制離心脫水轉速在100G以內，更可解決台灣消防隊目前多數採用家用滾筒洗衣機，卻因為脫水轉速過高，未能符合NFPA1851消防裝備洗滌標準，恐會破壞裝備外層的耐熱防水塗層的問題。專業洗衣設備，不僅能大幅縮短整體清潔與烘乾時間，更重要的是徹底清除有毒物質，延長裝備壽命，協助消防人員快速整備，維持隨時應戰的最佳狀態。

上洋表示，同時導入消防員個人防護裝備（PPE）專用工業烘乾櫃，能在短時間內完成高效烘乾，並具備大容量設計，可同時處理多套消防衣、手套與靴子。比起過往習慣採用日曬或風乾的方式，消防人員在接連的勤務中必須穿戴尚未乾燥的裝備出勤，此設備確保在繁重勤務下裝備快速回歸最佳狀態，有助提昇消防人員出勤的安全與效率。

上洋進一步表示，藉由 UniMac 的高效能設備與完整解決方案，消防單位不僅能符合國際 NFPA1851 標準，確保裝備清潔到位，更能助金門縣消防局達成減輕消防人力負擔、保障消防專業人員健康安全的目標，將寶貴時間與精力專注於救災核心任務。

上洋強調，未來將持續推動消防專業清潔設備在全台落地，協助更多消防單位建構標準化、專業化的清潔體系，為第一線守護市民安全的消防人員，提供最強而有力的後盾。

UniMac消防裝備專用工業烘乾櫃，專為消防員個人防護裝備（PPE）量身設計，確保在繁重勤務下裝備依舊保持清潔與完好。公司／提供
金門縣消防局導入UniMac消防專用洗衣機，搭載獨家OPTispray高效噴淋技術，能有效去除附著的致癌物質。具備100G離心脫水功能，避免破壞裝備的耐熱防水塗層，大幅縮短清潔烘乾時間。公司／提供
