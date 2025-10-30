立委促加速開通北歐航線 交通部：芬蘭航權完成、待航空公司表態

立法院交通委員會30日討論觀光議題。民進黨立委邱志偉關切芬蘭航權開放進度指出，芬蘭航空目前已飛航日本、韓國等地，台灣理應具備同樣條件，且北歐五國旅客可藉由芬蘭轉機來台，呼籲政府積極推動，開拓北歐旅客來台市場。對此，交通部次長林國顯表示，目前尚未有航空公司表達出意願，因此還未指定出航空公司。

交通部次長林國顯、觀光署長陳玉秀今赴立法院交通委員會進行專案報告。會中邱志偉關心來台國際旅客中，似乎尚未有北歐市場的引流，芬蘭航權相關進度為何？交通部航政司長韓振華回應表示，航權開放事宜一直持續推動中，但雙方須有共識才能啟航，目前尚無具體時程表。

邱志偉進一步追問：「到底有沒有確定的時程表？總要有個目標設定。」對此，林國顯回應，航權談判部分由民航局長親自率團與芬蘭方面洽談，目前航班部分尚未指定航空公司，主要原因是「暫無業者表達飛航意願」。

林國顯說明，芬蘭是北歐地區第一個與台灣完成航權談判的國家，雙方已談定包括第三、第四及第五航權，每週可飛14班，「若有航空公司願意投入，即可在既有航權範圍內提出授權申請。」

邱志偉並指出，政府雖已在多個國際主流媒體投放宣傳廣告，但北歐市場效益仍有限。他強調，若台灣要力推觀光，應明確區分主流與次要市場，日韓仍是主要市場，航點布局也應更密集。

林國顯回應，目前東北亞及東南亞航班運量均已超越疫情前水準，僅剩兩岸航線尚未恢復。他也在會中承諾，觀光署將持續強化日韓市場行銷，吸引更多旅客來台。