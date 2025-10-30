雙11旅遊票券3折起開搶 momo 估銷售飆5成 峴港、大阪、濟州島最熱訂

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2025雙11加上年末旅遊熱潮，富邦媒（8454）旗下momo購物網瞄準「雙11」與「ITF台北國際旅展」雙重檔期，推出「1111旅遊狂饗購」優惠活動，11月1日至11月30日全館旅遊、休閒、美食等票券下殺3折起，單筆消費滿額再抽香港來回機票、飯店住宿等好禮，限時優惠開跑即掀搶購熱潮。

momo觀察站上銷售動向指出，受惠中秋、國慶與光復節連假效應帶動，國內旅遊與休閒票券買氣大爆發，近一個月年增近八成，國外旅遊票券亦成長近三成。隨著雙11與年末出遊、聚餐需求升溫，旅遊票券買氣預期將再衝一波，整體銷售可望月增逾五成，成為下半年最強成長引擎。

國際觀光全面回溫，消費者在旅遊規劃上更重視「自由行彈性」與「區域可及性」。momo據站上銷售觀察，消費者考量到距離、成本及簽證便利性等因素，今年國外熱門旅遊景點以越南峴港、日本大阪以及韓國濟州島等地更具吸引力，且回訪意願高，是今年台灣人海外旅遊前三大熱門旅遊地。另外，時序漸入秋冬氣溫轉涼， 許多消費者開始規劃冬季泡湯行程，相關關鍵字搜尋量日益攀升，momo站上買氣急速升溫，月成長飆增近200%。其中熱門溫泉飯店包括彷彿置身日本名湯的宜蘭「呆水溫泉」、雲霧繚繞於山林間的苗栗「泰安觀止溫泉會館」以及「北投大地溫泉酒店」擁有獨特飄雪造景的大眾風呂，令人身心舒暢。此外，「一泊二食」、「泡湯+餐飲」等高CP值組合票券適合親子週末短旅行，像是「墾丁H會館」除了賞心悅目的無邊際海景房，讓人忘卻煩惱，更是為親子族群提供免費升等兩大床房的彈性選擇方案；「新竹老爺酒店」則主打頂級日式風呂體驗與在地料理；此外，「礁溪葛瑪蘭之星飯店」

