科技助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗 工研院 AI 智慧地陪與花東並肩

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部產業技術司以科技力，為風災後花東經濟注入新活力，支持工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共20條路線讓民眾觀光旅遊，無論是親子出任務、祖孫大挑戰，還是好友組隊闖關，都能收集美好的限定回憶。 工研院／提供
經濟部產業技術司以科技力，為風災後花東經濟注入新活力，導入工研院研發「AI智慧地陪技術」，串聯登山、單車共20條路線，即日起至11月底，民眾可以實際行動體驗各地景點，集點後再跟當地商家兌換小禮物，邀請民眾化身觀光超人，支持地方產業，為花蓮注入溫柔而堅韌的復甦力量。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，花東縱谷是大自然特別留給東臺灣的瑰寶，工研院長期以科技搭台，從花蓮、太巴塱到富里部落打造創生聚落，讓青年返鄉圓夢，催生文化傳承與復育。去年為加速花東震後復甦，首度推出「漫遊縱谷，愛在花東」活動，吸引許多民眾與車友前往觀光旅遊、體驗在地人文風情，進一步帶動周邊消費與經濟人氣。今年持續接棒，結合「AI智慧地陪服務」、「全新路線」、「個人化紀念品」三大特色，讓民眾在花東縱谷18鄉鎮中的特色單車道、商家、博物館與風景名勝景點中，體驗專屬自己的AI智慧導遊。

今年共規劃10條登山步道與10條騎乘路線，其中，有6條路線可體驗「AI智慧地陪」功能，包括美崙山步道、林田山森林鐵道步道、米棧古道、東河橋遊憩區步道等4條登山路線，及七星潭路線、池上-關山路線等2條騎乘路線。透過路線定位服務與生成式AI、結合文字轉語音（Text-to-Speech；TTS）技術，遊客抵達景點，就可即時播放客製化解說內容，提升旅客對當地文化的理解與認同。在總里程達400公里的路徑中，包括適合輕鬆體驗的鯉魚山、像綠色隧道般的羅山竹林、藏著林田山歷史故事的森林鐵道，以及能望見海天一線的大武觀海步道。無論是親子出任務、祖孫大挑戰，還是揪好友組隊闖關，都能收集美好的限定回憶。

今年也結合數位掃描兌換機制，民眾完成指定任務即可至20個指定地點兌換在地特色禮品，例如活動運動毛巾、以花蓮蛇紋石搭配石資中心的「石材多維異形加工技術」製作的刮痧板，展現地方創生應用，歡迎民眾透過健行筆記（https://reurl.cc/x3Y3Eb）或Velođash APP（https://reurl.cc/Y3M3jL）報名。工研院也將透過民眾的實測與回饋持續優化系統，協助各地打造智慧觀光導覽科技平台，以科技協助「觀光超人」成為支持地方經濟的關鍵角色。

工研院在產業技術司支持下開發「AI智慧地陪技術」，助攻觀光超人創造智慧旅遊體驗，民眾在11月前可前往花東縱谷體驗相關騎乘路線，並兌換限量小禮物。工研院／提供
工研院研發的「AI智慧地陪技術」，今年結合數位掃描兌換機制，民眾完成指定任務即可至20個指定地點兌換在地特色禮品。工研院／提供
